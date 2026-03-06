FİNANS

Almanya'da ekonomik durgunluğa rağmen kurulan şirket sayısı arttı

Almanya'da ekonomik büyümede yaşanan zorluklara rağmen, 2025 yılında kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artış gösterdi.

Almanya'da ekonomik durgunluğa rağmen kurulan şirket sayısı arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025 yılına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ülkede geçen yıl yasal yapısı ve çalışan sayısı itibarıyla "ekonomik önemi yüksek" kabul edilen yaklaşık 130 bin 100 yeni şirket kuruldu. Bu alanda 2024'e göre yüzde 7,6 artış yaşandı.

Aynı dönemde, ekonomik açıdan önemli sayılan "büyük işletmeler"den kapananların sayısı ise yüzde 0,8 artarak 99 bin 900'e yükseldi. Destatis, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2003'ten bu yana her yıl olduğu gibi 2025'te de kurulan büyük ölçekli şirket sayısının kapananlardan fazla olduğunu bildirdi.

Küçük işletmeler de dahil edildiğinde, Almanya'da geçen yıl kendi işini kuranların toplam sayısı 2024'e göre yüzde 7,7 artarak 640 bin 500'e ulaştı. Buna karşılık, tamamen faaliyetine son veren işletme sayısı ise yüzde 0,2 azalarak 502 bin 200 olarak kayıtlara geçti.

Destatis'e göre, bir işletme, bir tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan bir şirket (ortaklık) tarafından kurulduğunda veya kapatıldığında daha büyük ekonomik önem kazanıyor.

Öte yandan Alman ekonomisi Çin'den gelen rekabet, ABD'nin gümrük tarifeleri ve tüketicilerin tasarruf eğilimlerinden dolayı 2025'te bir önceki yıla göre sadece yüzde 0,2 büyümüştü. 2023 ve 2024'te ise büyüyememişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

