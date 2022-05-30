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Almanya’da enflasyonunda 41 yıl sonra bir ilk

30.05.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da enflasyon son iki yılda 17 kat artış göstererek, 1981 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaştı.

Almanya’da enflasyonunda 41 yıl sonra bir ilk

Almanya’da Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde artış göstererek yüzde 7,9’a yükseldi. Federal İstatistik Dairesi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji ve gıda fiyatlarının enflasyonda etkili olduğunu bildirerek, Mayıs ayında enflasyon oranının yüzde 7,9’a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede, geçtiğimiz Mart ayında enflasyon yüzde 5,1’den yüzde 7,3’e yükselmiş, Nisan ayında yüzde 7,4 olarak kaydedilmişti. Mayıs ayı için enflasyon beklentisi yüzde 7,6 olarak öngörülüyordu

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Almanya
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