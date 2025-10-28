FİNANS

Almanya'da gündem olan hesap! Fenerbahçe - Stuttgart maçı için İstanbul'a gelen 4 kişi fiyatı görünce şoke oldu

Son zamanlarda gündeme gelen 'Fırsatçılık' haberlerine bir yeni daha eklendi. Fenerbahçe - Stuttgart maçı için İstanbul'a gelen 4 Alman turist Galata'da bir restoranda yemek yedi. Restorandan kalkmak için hesap ödemek isteyen turistler, gördükleri fiyat karşısında şoke oldu. Turistleri oraya getiren kişinin ise bir taksici olduğu belirtildi. İşte gündem olan o hesap...

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de gündeme gelen 'fırsatçılık' haberlerine bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe - Stuttgart maçı için İstanbul'a gelen 4 Alman turist, bir taksicinin önerisiyle Galata'da bulunan balık restoranına gitti.

Almanya da gündem olan hesap! Fenerbahçe - Stuttgart maçı için İstanbul a gelen 4 kişi fiyatı görünce şoke oldu 1

HESABI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Burada; 10 bira, 8 duble rakı, 6 istirideye, 1.5 kilogram levrek, 1.5 kilogram çupra, 2 kilogram lagos, 2 ordörv tabağı, 6 porsiyon terayağlı jumbo karides siparişi veren turistler daha sonra mekandan kalkmak için hesap istedi.

Almanya da gündem olan hesap! Fenerbahçe - Stuttgart maçı için İstanbul a gelen 4 kişi fiyatı görünce şoke oldu 2

59 BİN LİRALIK FİŞ

Rojda Altıntaş'ın haberine göre turistlere 59 bin liralık (yaklaşık 1.229 Euro) hesap çıkartıldı. Hesabın görseli sosyal medyada paylaşılırken, çupra için 6 bin 450 TL, levrek içinse 6 bin 600 TL yazıldığı görüldü.

ALMANYA'DA DA KONUŞULDU

Altıntaş haberinde restoran yetkililerin duruma itiraz ettiğini belirtse de o geceye ait fiş kısa sürede gündem oldu. Öte yandan bu hesabın Almanya'da da gündem olduğu aktarıldı.

