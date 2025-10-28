Almanya'da gündem olan hesap! Fenerbahçe - Stuttgart maçı için İstanbul'a gelen 4 kişi fiyatı görünce şoke oldu

Türkiye'de gündeme gelen 'fırsatçılık' haberlerine bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe - Stuttgart maçı için İstanbul'a gelen 4 Alman turist, bir taksicinin önerisiyle Galata'da bulunan balık restoranına gitti.

HESABI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Burada; 10 bira, 8 duble rakı, 6 istirideye, 1.5 kilogram levrek, 1.5 kilogram çupra, 2 kilogram lagos, 2 ordörv tabağı, 6 porsiyon terayağlı jumbo karides siparişi veren turistler daha sonra mekandan kalkmak için hesap istedi.

59 BİN LİRALIK FİŞ

Rojda Altıntaş'ın haberine göre turistlere 59 bin liralık (yaklaşık 1.229 Euro) hesap çıkartıldı. Hesabın görseli sosyal medyada paylaşılırken, çupra için 6 bin 450 TL, levrek içinse 6 bin 600 TL yazıldığı görüldü.

ALMANYA'DA DA KONUŞULDU

Altıntaş haberinde restoran yetkililerin duruma itiraz ettiğini belirtse de o geceye ait fiş kısa sürede gündem oldu. Öte yandan bu hesabın Almanya'da da gündem olduğu aktarıldı.