Almanya'da işsiz sayısındaki artış ekimde beklentilerin altında kaldı

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ekim ayına ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ekimde eylül ayına kıyasla 4 bin kişi artışla 3 milyon 16 bin oldu. Bu dönemde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 6,4 seviyesinde sabit kaldı.

Arındırılmamış işsiz sayısı 3 milyonun altında kalmaya devam etti

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış ham verilere göre ise ekim ayında işsiz sayısı aylık bazda 40 bin kişi azalarak 2 milyon 955 bine geriledi.

Eylül ayında 2 milyon 994 bin olan işsiz sayısı, üst üste ikinci ayda da 3 milyon sınırının altında kaldı. Ancak bu gerileme, sonbahar dönemi normlarına göre zayıf bir performans olarak kayıtlara geçti. İşsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre ise 44 bin kişilik artış kaydetti.

Ekimde şirketlerin açık iş pozisyonları geçen yılın aynı dönemine kıyasla 31 bin artarak 654 bin seviyesine ulaştı.

Federal İş Ajansı (BA) Başkanı Andrea Nahles, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede "Ekonomik koşullar, iş gücü piyasasında bir iyileşme sağlanması için henüz yeterli değil. Ekim ayındaki işsizlik düşüşü nispeten zayıf kaldı." ifadesini kullandı.

Nahles, piyasada güçlü bir canlanma emaresinin henüz bulunmadığını ve açık iş pozisyonlarındaki durağanlığın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır