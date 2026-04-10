FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Almanya'da konut inşaat maliyetleri "enflasyonu" geride bıraktı

Konut krizinin derinleştiği Almanya'da, inşaat maliyetleri genel enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor. Şubatta yıllık enflasyon yüzde 1,9 olarak kaydedilirken, konut inşaatındaki maliyet artışı yüzde 3,3’e ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut inşaat fiyatlarına ilişkin şubat ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede geleneksel yöntemlerle inşa edilen yeni konut binalarının maliyeti, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artış gösterdi. Kasım 2025'te yüzde 3,2 olan artış hızı, şubat verileriyle birlikte yeniden ivme kazandı.

Maliyet artışı sadece konutlarla sınırlı kalmadı. Ofis binalarının inşaat maliyeti yüzde 3,6, ticari binaların maliyeti yüzde 3,4 ve yol yapım maliyetleri yüzde 3,7 yükseldi. Ayrıca, mevcut konutların bakım ve onarım çalışmaları geçen yıla göre yüzde 4,1 daha maliyetli hale geldi.

ORTA DOĞU'DAKİ KRİZ SEKTÖRÜ BASKILIYOR

Kovid-19 pandemisi ve Ukrayna-Rusya savaşıyla başlayan yüksek maliyet dalgası, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların geri çekilmesine yol açarak konut sektöründe ciddi daralmaya neden olmuştu.

Alman hükümeti, standartları basitleştirerek ve ruhsat süreçlerini hızlandırarak sektörü canlandırmaya çalışsa da Orta Doğu’daki yeni çatışmalar enerji ve ham madde fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor.

Almanya Konut ve İnşaat Bakanı Verena Hubertz, sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmede, sektörün bir kez daha zorlu bir sınavdan geçtiğini belirterek artan maliyetlere karşı direnç çağrısında bulundu.

700 BİN YENİ KONUTA İHTİYAÇ VAR

İktidar partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) altyapının modernizasyonu yanında sosyal konutlar için rekor miktarda ödenek ayırarak konut yapımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Nüfusu 84 milyona yaklaşan Almanya'da gayrimenkul piyasasındaki baskının hafiflemesi için yaklaşık 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyuluyor.

Gayrimenkul uzmanlarına göre, artan inşaat maliyetleri, yükselen faiz oranları, yeni konut inşaatındaki düşüş ve mülteci akını, konut açığının 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oluyor.

Artan göç aynı zamanda arz sıkıntısı ve konut için yüksek talebin devam etmesinde etkili.

Kiraların en fazla arttığı başkent Berlin'de nüfusun çoğunluğu kirada oturuyor. Başkentte ortalama kira 2010'dan bu yana yüzde 110’dan fazla artış gösterirken, yeni dairelerin metrekaresi en az 25 avrodan kiraya veriliyor.

Yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle, halkın yarısının kirada oturduğu Almanya'da büyük şehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptığı harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50'sini geçiyor.

Ülkede, zengin ve fakir arasında büyüyen uçurumun konut piyasasında daha da kötüleşmesi dikkati çekiyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Almanya konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.