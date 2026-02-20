Almanya'da şirket faaliyetlerindeki büyüme şubatta ivme kazandı

S&P Global tarafından Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) sponsorluğunda hazırlanan Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubat ayı öncü verileri açıklandı.

Buna göre, ocak ayında 52,1 puan olan bileşik PMI, şubatta 1 puan artışla 53,1'e yükseldi. Bu rakam, son 4 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ekonominin büyüme eşiği olan 50 puanın üzerinde kalmaya devam eden endekse ilişkin piyasa beklentisi, şubatta 52,3 puana yönelik sınırlı artış olacağı yönündeydi.

Şubat ayı verilerinde en dikkat çekici iyileşme imalat sanayisinde yaşandı. İmalat sanayisi PMI, şubatta 49,1'den 50,7'ye yükselerek son 44 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 3,5 yılın ardından ilk kez yeniden büyüme bölgesine girdi.

Hizmet sektörü PMI ise aynı dönemde 52,4'ten 53,4 puana çıkarak son 4 ayın zirvesini gördü.

Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını temsil eden bu iki sektörün performansı, ülkenin GSYH büyümesine dair iyimserliği artırdı.

EKONOMİSTLERDEN EKONOMİK DÖNÜŞ DEĞERLENDİRMESİ!

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Alman sanayisinin yeniden büyümeye geçtiğini belirterek, "Bu durum, özellikle ocak ayında belirmeye başlayan ekonomik toparlanma işaretlerini teyit ediyor." ifadesini kullandı.

De la Rubia, sipariş birikimlerinin 2022 ortasından bu yana ilk kez artış gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni siparişlerdeki güçlü artış, üretimin önümüzdeki aylarda da büyümeye devam edeceğini gösteriyor. Özellikle hükümetin altyapı programları ve artan askeri harcamaların sanayiye ivme kazandırmasını bekliyoruz. Verilerde bir gerileme yaşanmazsa Alman ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde belirgin bir büyüme kaydetmesi muhtemeldir."

Alman ekonomisi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyümüştü. Uzmanlar, başta savunma olmak üzere artan kamu harcamalarının desteğiyle 2026 genelinde büyümenin yüzde 1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır