Almanya Ekonomi Bakanı Reiche enerji altyapısına saldırıların küresel etkilerine dikkati çekti

Berlin'de düzenlenen Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Ekonomi Konseyi konferansında konuşan Reiche, Orta Doğu'da petrol ve doğal gaz tesislerine yönelik saldırıların küresel sonuçları konusunda uyarılarda bulundu.

Reiche, söz konusu saldırıların enerji arzında ciddi aksamalara yol açabileceğine dikkati çekerek, "Bu durum gerçekten de büyük kesintilere neden olabilir." dedi.

Savaşan taraflara, onarımı haftalar değil aylar sürecek kritik tesislerin imhasından kaçınmaları çağrısında bulunan Reiche, altyapının kalıcı hasar almasının küresel piyasalar için yıkıcı olacağını vurguladı.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğal gaz sahasına bağlı rafinelerin ABD-İsrail tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

İran, petrol rafinelerine saldırıların ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımladı.

Uyarının yayımlanmasından birkaç saat sonra dün akşam saatlerinde Körfez'deki bazı ülkelerin petrol tesislerine füze saldırıları düzenlemişti.

