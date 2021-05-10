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Almanya'da kısa çalışma 2,2 milyon işi güvenceye aldı

10.05.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, salgın nedeniyle uygulanan kısa çalışma ödeneği ile hükümet 2,2 milyon işi garanti altına aldı.

Almanya'da kısa çalışma 2,2 milyon işi güvenceye aldı

Almanya'da son yapılan bir araştırma koronavirüs salgınının bireyler ve şirketler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olması için uygulanan destek programını mercek altına aldı. Araştırmaya göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya kısa çalışma ile koronavirüs salgının zirvesinde 2,2 milyon işi kısa çalışma ödeneği ile garanti altına aldı.

Süddeutsche Zeitung'ta yer alan Kiel ve Münster üniversiteleri ile Makroekonomi Enstitüsü'nün (IMK) ortak araştırmasına göre Alman hükümeti böylece 2008/2009 küresel krizinin altı katı miktarda işi güvenceye aldı.

Münih İfo Enstitüsü'nden Andreas Peichl "Alman modeli kısa çalışmanın süper" olduğunu söyledi.

Araştırmayı yürütenler, kısa çalışma sayısından yola çıkarak, kurtarılan işleri hesapladı.

Hükümet 2020 yazında yürürlüğe koyduğu kısa çalışma uygulamasını eleştirilere rağmen uzatmıştı.

Gelir kaybı yaşandı

IMK'nın araştırması, bazı çalışanların finansal olarak sıkıntı çektiğini de ortaya koydu. Küresel kriz sırasında kısa çalışma programına toplu sözleşmeli sanayi çalışanları alınırken bu kez hizmet sektöründe yer alan ve daha az kazanan restoran ve mağaza çalışanları da bu programa dahil oldu.

Araştırmaya göre, krizin doruk noktasına ulaştığı Nisan 2020'da tek başına yaşayan bir kişi kısa çalışma ödeneğine rağmen gelirininin ortalama beşte birinden vazgeçmek durumunda kaldı. Bunun, küresel finans krizindeki döneme kıyasla iki kat fazla olduğu ifade edildi. Kültür ve konaklama sektöründe ise ortalama kayıp yüzde 30'lar düzeyinde bulunuyor.

Almanya'da çalışanlar kısa çalışma ödeneği ile net maaşlarının yüzde 60’ını alıyor. Ancak çalışanların çalışma süresi yarıya indirildiğinde dördüncü aydan itibaren net maaşlarının yüzde 70’ini, yedinci aydan itibarense yüzde 80’ini alıyorlar.

AFP, rtr/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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