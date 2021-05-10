Almanya'da kısa çalışma 2,2 milyon işi güvenceye aldı

Almanya'da son yapılan bir araştırma koronavirüs salgınının bireyler ve şirketler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olması için uygulanan destek programını mercek altına aldı. Araştırmaya göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya kısa çalışma ile koronavirüs salgının zirvesinde 2,2 milyon işi kısa çalışma ödeneği ile garanti altına aldı.

Süddeutsche Zeitung'ta yer alan Kiel ve Münster üniversiteleri ile Makroekonomi Enstitüsü'nün (IMK) ortak araştırmasına göre Alman hükümeti böylece 2008/2009 küresel krizinin altı katı miktarda işi güvenceye aldı.

Münih İfo Enstitüsü'nden Andreas Peichl "Alman modeli kısa çalışmanın süper" olduğunu söyledi.

Araştırmayı yürütenler, kısa çalışma sayısından yola çıkarak, kurtarılan işleri hesapladı.

Hükümet 2020 yazında yürürlüğe koyduğu kısa çalışma uygulamasını eleştirilere rağmen uzatmıştı.

Gelir kaybı yaşandı

IMK'nın araştırması, bazı çalışanların finansal olarak sıkıntı çektiğini de ortaya koydu. Küresel kriz sırasında kısa çalışma programına toplu sözleşmeli sanayi çalışanları alınırken bu kez hizmet sektöründe yer alan ve daha az kazanan restoran ve mağaza çalışanları da bu programa dahil oldu.