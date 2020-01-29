Almanya’daki ‘Şekerleme Fuarı’na Türk firmaları çıkarma yapacak

İSTANBUL-(DHA)- Avrupa’nın en büyük Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'na (ISM 2020), İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 33 firma ile çıkarma yapacak.

Almanya’nın Köln kentinde 2-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda kakao, çikolata ve çikolata mamulleri, bisküvi, atıştırmalık ürünler, şekerli mamuller, kuruyemiş ve dondurma gibi çok sayıda ürün sergilenecek. 2020 yılında 50’inci kez düzenlenecek olan ISM 2020 Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İHBİR tarafından gerçekleştirileceği duyuruldu. 2019 yılında yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda 76 farklı ülkeden 1650'den fazla katılımcı ve 140 ülkeden 38 bin profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapan ISM Fuarı’na gelen ziyaretçilerin yüzde 65’ inin Almanya dışından olduğu belirtildi.

“İHRACATÇI FİRMALARIMIZI DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ”

Diğer tüm birliklerden daha fazla alım heyeti ve milli katılım organizasyonu düzenlediklerine dikkat çeken İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Birliğimiz, sektörümüzü ve ihracatçı firmalarımızı uluslararası platformda daha ileri seviyeye taşımayı hedefleyerek, alım heyetleri ve milli katılım fuarı sayısını artırdı. Bizler daha güçlü bir Türkiye için hep daha fazlasını hedefleyerek emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.