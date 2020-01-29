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Almanya’daki ‘Şekerleme Fuarı’na Türk firmaları çıkarma yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en büyük Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'na (ISM 2020), İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 33 firma ile çıkarma yapacak.

İSTANBUL-(DHA)- Avrupa’nın en büyük Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'na (ISM 2020), İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 33 firma ile çıkarma yapacak.

Almanya’nın Köln kentinde 2-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda kakao, çikolata ve çikolata mamulleri, bisküvi, atıştırmalık ürünler, şekerli mamuller, kuruyemiş ve dondurma gibi çok sayıda ürün sergilenecek. 2020 yılında 50’inci kez düzenlenecek olan ISM 2020 Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İHBİR tarafından gerçekleştirileceği duyuruldu. 2019 yılında yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda 76 farklı ülkeden 1650'den fazla katılımcı ve 140 ülkeden 38 bin profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapan ISM Fuarı’na gelen ziyaretçilerin yüzde 65’ inin Almanya dışından olduğu belirtildi.

“İHRACATÇI FİRMALARIMIZI DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ”

Diğer tüm birliklerden daha fazla alım heyeti ve milli katılım organizasyonu düzenlediklerine dikkat çeken İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Birliğimiz, sektörümüzü ve ihracatçı firmalarımızı uluslararası platformda daha ileri seviyeye taşımayı hedefleyerek, alım heyetleri ve milli katılım fuarı sayısını artırdı. Bizler daha güçlü bir Türkiye için hep daha fazlasını hedefleyerek emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONLARI ÖNEMLİ”

Milli katılım organizasyonları ve info standlarla yer alınan birçok uluslararası fuara katılım sağlanması gerektiğinin önemine vurgu yapan Haluk Okutur, yıl boyunca çeşitli ülkelerden alım heyeti organizasyonları düzenlemeye ve milli katılım fuarlarına katılmaya devam edeceklerini söyledi. Okutur, “Alım heyeti programlarını düzenlemeye devam edeceğiz, olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi ve ekledi: “Milli katılım fuarlarıyla o ülkelere gidip ürünlerimizi tanıtıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Birliğimiz 2018 ve 2019’da toplam, 10 milli katılım fuarı, 16 info stand katılımı, 14 alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdi. 2018’de CNR, 2019 yılında ise TÜYAP Fuarlarında bütün dünya ülkelerinden satın almacıları davet ettiği VIP nitelikli alım heyetleri düzenledi. İki heyete toplamda 200’den fazla yabancı katılımcı iştirak etti. Bu yıl için yine Hyve Group ile 28’inci kez düzenlenecek olan Worldfood İstanbul 2020 gıda fuarına katılmak üzere iş birliği anlaşması gerçekleştirdik. Fuarlara bu şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızla hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yapılan ikili anlaşmalar neticesinde İHBİR olarak, ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz.”

(FOTOĞRAFLI)

Almanya’daki ‘Şekerleme Fuarı’na Türk firmaları çıkarma yapacak

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