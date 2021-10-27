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Alphabet Q3'te Google reklam gelirleriyle rekor kâr etti

27.10.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın sahibi Alphabet üçüncü çeyrekte beklentilerden yüksek reklam geliri elde ettiğini açıklayarak kış tatili dönemi yaklaşırken internet üzerinden alışverişe ilginin yüksek olduğuna ve şirketin mobil kullanıcıları izlemeye yönelik getirilen sınırlandırmaları aşabildiğine işaret etti.

Alphabet Q3'te Google reklam gelirleriyle rekor kâr etti

Google sahip olduğu arama motoru, Youtube video izleme platformu aracılığıyla diğer şirketlerden çok daha fazla internet reklam geliri elde ediyor.

REKLAM GELİRİ ARTTI

Geçen yıl salgın hastalık nedeniyle daha fazla kişi internet üzerinden alışverip yapmaya ve dolayısıyla Google'ın hizmetlerini kullanmaya başladı. İnsanların pandemi dönemindeki bu alışkanlıkları bu yıl da devam etti.

Google'ın reklam geliri üçüncü çeyrekte %41 artışla 53.1 milyar dolar oldu. Alphabet'in toplam geliri 65.1 milyar dolara yükseldi. Refinitiv verilerine göre analistlerin beklentisi şirketin toplam gelirinin 63.3 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Şirket, üst üste üçüncü çeyrekte de hisse başına 27.99 dolar rekor kâr açıklarken hisse başına 24.08 dolar olan beklentileri aştı. (Reuters)

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