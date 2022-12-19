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ALTIN alacaklar DİKKAT! 19 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Piyasayı tozu dumana katacak

19.12.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası 19 Aralık 2022 Pazartesi günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İslam Memiş fiyat tahminlerini revize etti ve bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) biraz daha frene basacağını söyledi. Peki, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN alacaklar DİKKAT! 19 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Piyasayı tozu dumana katacak

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Aralık 2022 Pazartesi günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları araştırıyor. Peki, 19 Aralık 2022 altın ne kadar oldu? İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi günü tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (19 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

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Altın fiyatları, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.074,86 TL'den yapan gram altın bugün 1.074,85 TL alış, 1.075,06 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,073,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.054,00 liradan alınıyor, 7.123,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,548.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.510,00 liradan alınıyor, 3.574,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.774,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Aralık itibariyle 1.761,00 liradan alınıyor, 1.786,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 18 Aralık günü 7.021,00 TL alış, 7,093,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

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PARA PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ'TEN 'ALTIN' AÇIKLAMASI

Altın fşyatları dar bantta seyrine devam ediyor. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nda faiz artırırımları ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda gerçekleşti.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyat tahminlerini revize etti ve bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) biraz daha frene basacağını belirtti.

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