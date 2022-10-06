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Altın alacaklar henüz almadıysanız dikkat! Uzmanı: 'Daha yükseliş başlamadı' diyerek duyurdu

06.10.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar altın fiyatları son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Altın fiyatları yükselişine devam ediyor .'6 Ekim 2022 gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?' sorularına yanıt aranırken İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili 'daha yükseliş başlamadı diyerek' çarpıcı tahmin yaptı. İşte son dakika altın fiyatlarıyla ilgili açıklama...

Altın alacaklar henüz almadıysanız dikkat! Uzmanı: 'Daha yükseliş başlamadı' diyerek duyurdu

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminden düşmezken flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir düşüşe geçen gram altın fiytaları yeniden 1000 liranın üzerine çıktı. Vatandaşlar altın fiyatlarını araştırırken İslam Memiş'ten yeni bir tahmin geldi. İşte altın fiyatları hakkındaki tahminle ilgili son dakika haberinin detayları...

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.030 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın 1736 dolara kadar yükselirken, geçen hafta 960 lirayı gören gram altın fiyatları ise 1024 lira seviyelerine geldi.

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ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, dünya genelinde artan resesyon riskine karşın, enflasyonun yükselmeye devam etmesi sebebiyle gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ve bugün 5 üyenin yapacağı açıklamaların yakından takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.750 ve 1.770 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve şunları kaydetti:

Memiş yıl sonu altın fiyatlarıyla ilgili olarak, 'Eylül’de baskı altında kalan altın ve gümüş, Ekim ayına yükselişle başladı.Yılın ilk çeyreğinde 2.000 dolar seviyesinin üzerine yükselen altının ons fiyatı, yılın son çeyreğinde benzer bir hareket gösterebilir. Yılın son çeyreğindeki öngörümde bir değişiklik yok.' açıklamasını yaptı.

gumus

'GÜMÜŞ VE ONS ALTIN EKİM AYINDA ŞOV YAPTI'

Yılın son çeyreğindeki öngörüsünde değişiklik olmadığını belirten Memiş, gümüşle ilgili olarak 'Gümüşün ons fiyatı ise Ekim’in ilk haftasında şov yaptı. Eee adı gümüş. Sabredenlerin serveti.' dedi.

'ALTIN VE DOLARDA DAHA YÜKSELİŞ BAŞLAMADI'

Altın ve gümüş fiyatlarında sadece dolar endeksinin (dxy) gerilemesinin yükselişini gördüklerini ve altın ve gümüş fiyatları için de 'daha yükselişine başlamadı' ifadesini kullandı.

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