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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

18.08.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili ayrıntılar 18 Ağustos 2022 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonunun da gelmesiyle altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki Altın bilezik fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi sbeebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere dolardaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiliyor. Vatandaşlar internette "Altın bilezik fiyatları ne kadar?", 18 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?" konu başlığını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

31 Temmuz 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 948,41 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 936,79 TL, satışı ise 943,81 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 746.04 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 742,52 TL'den alınıyor ve 742,63 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 675,72 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 564,59 TL, satışı 675,99 TL oldu.

18 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 18 Ağustos çarşamba günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.017,00'dan yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,73 lira satış fiyatı 1.016,93 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.740,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.662,00 TL satış fiyatı 6.736,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.381.00 TL'den yapan yarım altın, 3.331,00 TL alış 3.380,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.690,00 TL seviyesinde yapmıştı. 18 Ağustos itibariyle 1.671,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.690,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.673,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.747,00 TL

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