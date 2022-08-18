Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi sbeebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere dolardaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiliyor. Vatandaşlar internette "Altın bilezik fiyatları ne kadar?", 18 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?" konu başlığını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...
Önceki gün kapanışını 948,41 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 936,79 TL, satışı ise 943,81 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 746.04 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 742,52 TL'den alınıyor ve 742,63 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 675,72 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 564,59 TL, satışı 675,99 TL oldu.
Altın fiyatları 18 Ağustos çarşamba günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.017,00'dan yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,73 lira satış fiyatı 1.016,93 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.740,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.662,00 TL satış fiyatı 6.736,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.381.00 TL'den yapan yarım altın, 3.331,00 TL alış 3.380,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.690,00 TL seviyesinde yapmıştı. 18 Ağustos itibariyle 1.671,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.690,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.673,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.747,00 TL
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