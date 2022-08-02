2 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Haftanın ikinci gününde binlerce altın yatırımcısı bileziklerin gram fiyatlarını araştırmaya başladı. altın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

Önceki gün kapanışını 672,47 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 560,14 TL, satışı 672,59 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

Önceki gün kapanışını 744,42 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 745,00 TL'den alınıyor ve 745,09 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

Önceki gün kapanışını 930,64 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 927,15 TL, satışı ise 938,79 TL oldu.

