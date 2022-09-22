Altın bilezik fiyatları ne kadar? 22 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 22 Eylül Perşembe gününün rn çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çok sayıda vatandaş FED faiz kararı sonrası arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 22 Eylül 2022 Perşembe günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
Önceki gün kapanışını 920,95 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 913,29 TL, satışı ise 924,18 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 720,16 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 715,43 TL'den alınıyor ve 715,56 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 661,84 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 547,95 TL, satışı 658,35 TL oldu.
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