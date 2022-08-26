Altın bilezik fiyatları ne kadar? 26 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları, yaz aylarında düğünlerin çok olması nedeniyle en çok alım ve satımı yapılan yatırım araçları arasında bulunuyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış fiyatları merak konusu oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 566,55 TL, satışı 677,08 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 751,11 TL'den alınıyor ve 751,58 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 934,90 TL, satışı ise 966,77 TL oldu.

