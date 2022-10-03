Altın bilezik fiyatları ne kadar? 3 Ekim Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 3 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Dolar, 3 Ekim 2022 Pazartesi günü 18,54 TL'den işlem görüyor. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 915,09 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 910,78 TL, satışı ise 918,03 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 721,40 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 723,68 TL'den alınıyor ve 723,84 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 656,18 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 545,92 TL, satışı 656,92 TL oldu.

3 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

3 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk iş gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 988,22 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 991,22 lira satış fiyatı 991,40 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.557,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.489,00 TL satış fiyatı 6.601,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.291,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 TL alış ve 3.322,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,646,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Ekim itibariyle 1.627,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.656,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.488,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.599,00 TL

