Altın bilezik fiyatları ne kadar? 3 Ekim Pazartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 3 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Dolar, 3 Ekim 2022 Pazartesi günü 18,54 TL'den işlem görüyor. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
Önceki gün kapanışını 915,09 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 910,78 TL, satışı ise 918,03 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 721,40 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 723,68 TL'den alınıyor ve 723,84 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 656,18 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 545,92 TL, satışı 656,92 TL oldu.
3 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk iş gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 988,22 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 991,22 lira satış fiyatı 991,40 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.557,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.489,00 TL satış fiyatı 6.601,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.291,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 TL alış ve 3.322,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1,646,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Ekim itibariyle 1.627,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.656,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.488,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.599,00 TL
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