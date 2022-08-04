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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 4 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

04.08.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 4 Ağustos 2022 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Ayrıca geçtiğimiz TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Çok sayıda vatandaş "altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. 4 Ağustos 4, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları belli oldu. Peki, 4 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 4 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 4 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 4 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 4 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

31 Temmuz 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 669,92 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 562,75 TL, satışı 674,46 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 742,80 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 744,91 TL'den alınıyor ve 745,09 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 963,07 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 932,84 TL, satışı ise 941,80 TL oldu.

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