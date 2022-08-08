14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının ne kadar olduğu, altın bilezik yatırımı yapan veya altın bilezik alacak olan kişiler tarafından merak ediliyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında yer alan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altının gram cinsinden güncel alış ve satış fiyatı merak ediliyor. 8 Ağustos tarihli güncel altın bilezik fiyatlarının gram cinsinden alış fiyatı 564,32, satış fiyatı ise 677,13 TL seviyelerinde yer alıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları merak ediliyor. 8 Ağustos tarihli güncel 18 ayar altın bilezik fiyatlarının alış fiyatı 746,04, satış fiyatı ise 746,17 seviyelerinde yer alıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

Önceki kapanışını 953,13 TL seviyelerinde gerçekleştiren 22 ayar altın bilezik fiyatlarının gram cinsinden güncel alış fiyatı 936,17, satış fiyatı ise 946,49 TL seviyelerinde yer alıyor.

