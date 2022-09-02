Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 26 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının ne kadar olduğu, altın bilezik yatırımı yapan ya da altın bilezik alacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 552,56 TL, satışı 661,61 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 733,21 TL'den alınıyor ve 733,67 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 912,16 TL, satışı ise 944,16 TL oldu.

