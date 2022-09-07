Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Eylül 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 7 Eylül 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de merak ediliyor. Hem vatandaşlar hem de yatırımcıların yakından takip ettiği altın ve altın bilezik fiyatları anbean takip ediliyor. 7 Eylül tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 7 Eylül Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın kuru ile altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 555,14 TL, satışı 664,28 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 742,18 TL'den alınıyor ve 742,65 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 916,35 TL, satışı ise 948,07 TL oldu.

