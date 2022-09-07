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Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Eylül 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

07.09.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim altın bilezik fiyatlarına da yansıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 7 Eylül 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı...

Altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Eylül 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 7 Eylül 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de merak ediliyor. Hem vatandaşlar hem de yatırımcıların yakından takip ettiği altın ve altın bilezik fiyatları anbean takip ediliyor. 7 Eylül tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 7 Eylül Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın kuru ile altın bilezik fiyatları...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 555,14 TL, satışı 664,28 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 742,18 TL'den alınıyor ve 742,65 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 916,35 TL, satışı ise 948,07 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
14 ayar altın 18 ayar altın 22 ayar altın
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