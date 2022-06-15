Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Haziran 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

15 Haziran Çarşamba günü, yani piyasaların açıldığı haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 15 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

15 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

15 Haziran günü haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 929,30 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 15 Haziran 2022 itibariyle 917,19 9 TL alış ve 924,2 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 733,07 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 735,84 TL alış ve 735,98 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 663,57 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,16 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 554,20 TL alış ve 664,65 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.