Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Nisan Perşembe 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları

Altın fiyatları 15 Nisan'da yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın 15 Nisan Perşembe gününde 451 TL'yi gösterirken, gram altının alış fiyatı 451,35 TL, satış fiyatı ise 451,43 TL oldu.

Anlık olarak değişim gösteren altın bilezik fiyatları da yine yatırımcılar ve özel günlerde sevdiklerine hediye vermek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR? 22 ayar bilezik 15 Nisan gününde 409,79 TL alış fiyatına sahipken, 412,42 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Öncekini kapanışını 296,21 TL ile yapan 14 ayar altın ise 246,78 TL alış ve 297,25 TL satış fiyatına sahip.