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Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

16.09.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıtı düğününden kalma bilezikleri bozdurmak isteyen ya da sevdiklerine 22 ayar altın bilezik takmak isteyen kişiler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle altın bilezik fiyatlarında değişikliklere neden oluyor. Peki 16 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın bilezik fiyatları...

Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 16 Eylül 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 916,50 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 903,48 TL, satışı ise 915,72 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 726,74 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 715,51 TL'den alınıyor ve 715,64 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?


Önceki gün kapanışını 655,23 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 546,19 TL, satışı 655,18 TL oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 16 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?16 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?


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