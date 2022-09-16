Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları 16 Eylül 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Önceki gün kapanışını 916,50 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 903,48 TL, satışı ise 915,72 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 726,74 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 715,51 TL'den alınıyor ve 715,64 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 655,23 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 546,19 TL, satışı 655,18 TL oldu.
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