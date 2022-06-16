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Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Haziran 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16.06.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları, 16 Haziran Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen kişiler araştırmalarını sürdürüyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 924,37 TL'den yapmıştı. Geçtiğimiz hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte altın bilezik fiyatları..

Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Haziran 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16 Haziran Perşembe günü, yani piyasaların açıldığı haftanın dördüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 156Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

16 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

16 Haziran günü haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 924,37 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 16 Haziran 2022 itibariyle 926,81 TL alış ve 934,42 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 741,39 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 741,64 TL alış ve 741,82 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 671,64 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,01 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 558,63 TL alış ve 671,71 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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