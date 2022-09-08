Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 8 Eylül 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları ile 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim altın bilezik fiyatlarına da yansıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takı araçları arasında bulunan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış satış rakamları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Eylül 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik güncel alış fiyatı 561,34 TL, satış fiyatı 671,72 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 741,40 TL, satış fiyatı ise 741,87 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı, 926,43 TL, satışı fiyatı ise 958,93 TL oldu.

