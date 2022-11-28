ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DURUM 28 KASIM 2022! 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 18,6263 TL'den yapan dolar, 186221 Tl alış, 18,6307 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro ise bugün 19,2683 TL alış, 19.3043 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 28 Kasım 2022 Pazartesi günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 968,68 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 968,09 TL'den alınırken 965,92 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 ayar altın bilezik önceki kapanışını 767,84 TL'den yaptı.

18 Ayar altın bilezik bugün 765,91 TL'den alınırken 766.11 TL'den el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

14 gram altın bilezik değeri 24 Kasım'da yüzde 0,23 yükseldi.

Önceki kapanışını 694,47 TL'den yapan 14 gram altın bileziğin alışı 577,82 TL, satışı ise 691,65 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

GRAM ALTIN CEP YAKIYOR!

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 3 ayın rekorunu kıran altın fiyatları düşüşe geçse de Gram altın fiyatı cep yakıyor. Yatırımcılar ise bu durumdan memnun.

