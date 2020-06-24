Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini gidermek için devreye giren merkez bankalarının genişlemeci para politikaları ve geçen haftadan itibaren yüksek sesle tartışılan salgında ikinci dalga endişeleri, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara ilgisinin diri kalmasını sağladı.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın zamanlaması ve gücüne ilişkin ciddi belirsizliklerin devam ettiğini, Fed'in bu zorlu zamanda ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası da varlık alım hedefini 745 milyar sterline yükseltirken, bugün de Japonya Merkez Bankası toplantı tutanaklarında yeni aksiyonların alınabileceğinin sinyali verildi.

Tüm bunlar uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükselişi beraberinde getirirken, yurt içinde de altının gram fiyatını yukarı yönlü destekledi.

Altının ons fiyatı arka arkaya yükselişini 3'üncü haftaya taşıdı. Bugün de Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviye olan 1.780 dolar seviyelerini test eden altının onsu, bu yıl yatırımcısına toplamda ise yüzde 17'nin üzerinde kar ettirmiş oldu.