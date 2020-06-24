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Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2020 16:16 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında merkez bankalarının para musluklarını açması ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu yükselişine devam ederek 1.780 doları test ederken, yurt içinde gram altının fiyatı 400 lirayı hedefe koydu.

Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini gidermek için devreye giren merkez bankalarının genişlemeci para politikaları ve geçen haftadan itibaren yüksek sesle tartışılan salgında ikinci dalga endişeleri, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara ilgisinin diri kalmasını sağladı.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın zamanlaması ve gücüne ilişkin ciddi belirsizliklerin devam ettiğini, Fed'in bu zorlu zamanda ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası da varlık alım hedefini 745 milyar sterline yükseltirken, bugün de Japonya Merkez Bankası toplantı tutanaklarında yeni aksiyonların alınabileceğinin sinyali verildi.

Tüm bunlar uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükselişi beraberinde getirirken, yurt içinde de altının gram fiyatını yukarı yönlü destekledi.

Altının ons fiyatı arka arkaya yükselişini 3'üncü haftaya taşıdı. Bugün de Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviye olan 1.780 dolar seviyelerini test eden altının onsu, bu yıl yatırımcısına toplamda ise yüzde 17'nin üzerinde kar ettirmiş oldu.

Altının onsundaki yükselişten destek bulan gram altın ise geçen yılın kasım ayından bu yana görülen yukarı yönlü trendine devam etti. Bu yıl rekorunu 396,5 liraya taşıyan altının gram fiyatı, bugün 392 lira seviyesinde işlem gördü. Böylece gram altında teknik açıdan 400 lira direnç seviyesi gündeme geldi.

'ONS ALTINDAKİ YÜKSELİŞTE EN ÖNEMLİ UNSUR GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİN ÇALIŞMASI OLDU'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Integral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ons altındaki yükselişin aslında geçen yıl başladığını, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından itibaren yukarı yönlü hareketin çok daha güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Küresel ekonominin salgından dolayı oldukça kırılgan olduğuna işaret eden Özer, en ufak bir haber akışının bile ons altında yükselişe yol açtığını kaydetti.

Özer, ons altındaki yükselişte en önemli unsurun güvenli liman talebi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

''Salgında ikinci dalga olasılığı da konuşuluyor ama şu anda ekonomi kilitlerinin açılmasıyla bu endişeler biraz daha geri planda kalmış durumda. Buna karşın ons altındaki yükseliş sürüyor. Burada birçok etken var. ABD için ticaret görüşmelerinin tekrar daha kötüye gideceğine yönelik endişeler mevcut. Öte yandan Fed politikaları, doları zayıflatan bir hareket alanı içerisinde. Geçtiğimiz toplantıda Fed getiri eğrisi kontrolünden bahsetmişti. Bu bir sonraki toplantıda yapılırsa, önümüzdeki dönemde dolara ilişkin getirinin daha kısıtlanacağı bir ortam olabilir. Bu ons altının daha da yükselmesini sağlar. Kısacası bol likidite ve düşük faiz ortamının yanı sıra, ABD 10 yıllık tahvil faizinin şu anda bulunduğu düşük seviyeler nedeniyle küresel ölçekte altın fiyatlarının destekleneceği ortamın devam etmesini bekliyoruz. Bunu baltalayabilecek en önemli gelişme Kovid-19 aşısının bulunması ve artık uygulanması olacak. Bu durum ons altında düşüşlerin çok daha hızlı olmasını beraberinde getirecektir.''

Ons altında 1.765 ve sonrasında 1.720 dolar seviyelerine kısa vadeli geri çekilmelerin yatırımcılar için alım fırsatı doğurabileceğinden bahseden Özer, ''Orta ve uzun vadede ise 1.650-1.750 dolar bandını takip ediyoruz. Bu teknik aralığın üst bandını yukarı doğru kırdık. Alt banda doğru bir geri çekilme olsa dahi, bu seviyenin altında kalıcı olunmadığı sürece alım fırsatı doğabilir.'' diye konuştu.

Özer, ons altındaki her ciddi yükselişin, gram altının gerileme potansiyelini azalttığına dikkati çekerek, ''Teknik olarak 377-385 lira bandı gram altın için kısa vadede iyi bir alım fırsatı verecektir. 400 lira seviyesi ise kısa vadede direnç olarak takip edilecektir.'' dedi.

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