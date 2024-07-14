Altın, borsa, dolar... İşte bu haftaki zirvenin sahipleri!

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,96 kazançla tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,96 değer kazanarak 11.064,85 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.708,98, en yüksek 11.113,55 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,03 değer kazanarak 12.631,68 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,70 artışla 10.383,96 puan, Sanayi Endeksi 1,13 kazançla 14.737,87 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 3,70 değer kazancıyla 14.171,09 puan oldu.

AGROTECH TEKNOLOJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,95 ile Agrotech Teknoloji oldu.

Agrotech Teknoloji’yi, yüzde 21,77 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 15,33 ile Kaleseramik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,96 ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,29 ile TOFAŞ ve yüzde 6,17 ile TürkTraktör olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 583 milyar 256 milyon lirayla Koç Holding, 556 milyar 500 milyon lirayla Garanti BBVA ve 427 milyar 499 milyon lirayla Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,20 artışla 2.559 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,12 kazançla 16 bin 740 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,09 artışla 33,0750 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,83 yükselişle 36,0410 lira oldu.

Geçen hafta 41,8550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,55 artarak 42,9240 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,55 yükselişle 36,9820 liradan alıcı buldu.

(AA)

