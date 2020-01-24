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"Altın bu yıl içinde 320 TL bandını görebilir"

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

Güvenli liman olarak bilinen altın, yaşanan küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçti.

Güvenli liman olarak bilinen altın, yaşanan küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçti. Kuyumcular, yaşanan küresel gelişmelerden dolayı altının yıl içinde 320 TL’yi görebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ABD ile İran arasından yaşanan gerginlikten dolayı 300 TL bandının üzerine çıkan altın, küresel piyasalarda yaşanan olumlu hareketlenme ile 15 TL civarında düşüş yaşamıştı. Son 24 saatte dünyada yaşanan olaylar, küresel altın piyasasına da yükseliş olarak yansıdı. Çin’de yaşanan Coronovirüs salgını, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, Avrupa Birliği’nden ayrılmasını içeren tasarıyı onaylaması altının onsunun bin 558 dolar civarında seyretmesine neden oldu.
Türkiye’nin altın alım-satım ve imalatında önde gelen merkezlerinden Kuyumcukent’teki kuyumcular, altında yükselişin ABD ile İran gerilimi, İngiltere’nin AB’den çıkışının onaylanması olduğunu belirtirken, altının yıl içinde 320 TL’yi görebileceğini belirtti.

"Altın bu yıl içinde 320 TL bandını görebilir"
Altının yükselişi devletler arasında yaşanan gerginlikten kaynaklandığına vurgu yapan Kuyumcu Nasri Amcalar, "300 TL bandını geçmesinin sebebi ABD-İran arasında yaşanan gerginlik. Yaşanan olumsuzluklar ardından ABD’nin uzlaşıya açığız açıklamasından altının gram 15 TL civarında düştü. Şimdi yükselişin temel sebeplerinden bir tanesini İngiltere’nin AB’den çıkışı olarak söyleyebiliriz. İngiltere Kraliçesi çıkışı onayladı. Bu yaşananlar altının ons fiyatını yükseltiyor. Altın için kısa vadede bir şey söylemek zor, uzun vadede kazandırır ve bu yıl içinde 320 TL bandını görebilir. Şu anda gram altın 297 TL civarında, çeyrek altın 480 TL civarında, yarım altın 960 TL civarında ve Cumhuriyet altını 2 bin TL civarında seyrediyor." dedi.

"’İngiltere’nin AB’den çıkışını Kraliçe’nin onaylaması altında yaklaşık 4-5 TL civarında oynama yaptı"
Bir diğer Kuyumcu Mustafa Yalçıntaş ise şöyle konuştu: "ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik piyasaları kötü etkiledi ve altını 307 TL’ye kadar çıktı. Olumlu açıklamalar sonrası fiyatlar geriye yaslandı. Şu anda da bir yükseliş bandına girdi; 297 TL civarında, piyasa hareketleri şu anda yukarı yönde. Vatandaşlar bilinçli; altın yukarı çıktığında bekliyorlar. İngiltere’nin AB’den çıkışını İngiltere Kraliçesi’nin onaylaması altında yaklaşık 4-5 TL civarında oynama yaptı. Yatırımcıyla her zaman atının fiyatı ne olursa olsun almalarını öneriyoruz. Çünkü altın bir gördüğünü bir daha unutmaz. Hiçbir dönemde geriye gitmedi."

Altının nereye gideceğini yüzde 100 kestirmenin doğru olmayacağını belirten Kuyumcu Kaan Yeşilyurt ise "Şu anki yükselişin sebeplerinden bir tanesi günümüzde yaşadığımız politik olaylar. ABD’nin İran ile yaşadığı durum ortada. İngiltere’nin AB’den ayrılma durumu ortada. Bunların hepsi birer etkendir. Altın da bunlardan etkilenerek gün geçtikçe yukarıya doğru çıkıyor." şeklinde konuştu.

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