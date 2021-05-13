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Altın daha yükselir mi? Altın ne kadar olur? İşte uzman yorumları…

13.05.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurum ve uzmanlar tarafından yapılan altın yorumları, yatırımcıların yönünü belirliyor. Uzun vadede her zaman kazandıran en güvenenli yatırım aracı olan altın fiyatları, yine yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

Altın daha yükselir mi? Altın ne kadar olur? İşte uzman yorumları…

Gram, yarım, çeyrek, tam altın fiyatları, birbirlerine paralel olarak yükselişini sürdürüyor. Bin 823 dolar civarı destek konumunda bulunan ons altındaki her hareket, altın fiyatlarının yükselmesine ya da düşmesine neden oluyor.

ALTIN NE KADAR OLUR?

Bin 823 doların üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir… Cuma günü beklentilerin oldukça altında gelen Amerika Birleşik Devletleri istiham verilerinin ardından bin 843 dolara kadar çıkan ons altında 50 haftalık ağırlıklı ortalamaya denk gelen bin 823 üzerine yerleşmede tepkinin devamı beklenebilir. Bu hâlde bin 840- bin 850 aralığı ardından bin 870 seviyeleri hedeflenebilir. bin 870 dolar orta vadeli düşen kanalın üst bandına denk gelmesi sebebiyle önemli direnç. bin 823 desteğinin kaybedilmesi durumunda da bin 815 ardından bin 800 test edilebilir. Bin 800 üzerindeki geri çekilmeler realizasyon olarak görülebilir. Bu bakımdan uzun pozisyonlar için stop-loss seviyemizi bin 800’e çıkartıyoruz.
Son Fiyat : 1834
Destekler : 1823-1815-1810
Dirençler : 1845-1855-1870

Değerli maden bin 818 seviyesine kadar gerilese de günü bin 837,5 seviyesinden yatay bir görüntü ile kapattı. Bu sabah ise zayıf risk iştahından Dolar’ın hafif destek bulmasıyla değerli madende sınırlı baskı var. Enflasyon endişelerinin arttığı ortamda ABD’de öğleden sonra açıklanacak enflasyon verisi oynaklık yaratma potansiyeline sahip. Veri sonrasında Dolar’da toparlanmanın sürmesi durumunda değerli maden 1.818 seviyesini tekrar test edebilir. Sonraki destekler ise 1.813 ve 1.800 seviyelerinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.850 direnci önemli. Bu direncin kırılması durumunda 1.872 hedefe girebilir.

ONS ALTIN : Ons altında, 200 günlük ortalamanın ve düşüş trendinin geçtiği bölgede seyir devam ediyor. 1850 seviyesi ilk ana direnç bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölge geçilemedikçe 1818 destek seviyesi takip edilebilir. Yukarı alanda 1850 seviyesinin aşılması durumunda, 1875 / 1900 bölgesine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir. 1818 seviyesi altında fiyatlamalarda ise 1800 bölgesine doğru satış baskısı yaşanabilir.
Dirençler: 1850 / 1875 / 1900
Destekler: 1818 / 1800 / 1785

GRAM ALTIN : Gram altın fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. 491.15 seviyesini test eden fiyat, 491.15 / 485.90 arasında kısa vadeli bir yatay bant oluşturmuş durumda. Fiyat yükseliş hareketine devam ettiği takdirde 496.50 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 485.90 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda ise ise 481.35 seviyesi destek konumunda bulunuyor.
Dirençler: 491.15 / 496.50 / 508.70
Destekler: 485.90 / 481.35 / 476.20

XAUUSD… ABD Tüketici Enflasyonu Verisi Öncesinde Geri Çekildi… Altın fiyatlarında bugün ABD’de açıklanacak Nisan ayı tüketici enflasyonu verisi takip edilecek. FED’in ABD ekonomisindeki risklere rağmen büyümeye devam edeceğini açıklaması sonrasında altının ons fiyatı geriledi. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş ve enflasyon endişeleri FED’in daha erken bir parasal sıkılaşma ihtimalini öne çekerken bu durum altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor. Altının ons cinsi, günü 0.06% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,849.00 ve 1,863.00’de, destek seviyeleri ise 1,836.00 ve 1,823.00’de bulunmaktadır.

GLDGR… 488 TL Seviyelerinde… Gram altın Dolar TL kurundaki yukarı yönlü harekete rağmen ons fiyatındaki düşüşü takip etti. Gram altın 488 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın gram cinsi, günü 0.16% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 490.00 ve 494.00’de, destek seviyeleri ise 486.00 ve 482.00’de bulunmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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