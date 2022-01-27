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Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

27.01.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları gün içerisinde yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor. Yatırımcılar, "Altın, dolar ve Bitcoin Fed faiz kararı sonrası ne oldu? 27 Ocak gram altın kaç TL? Dolar bugün ne kadar? Bitcoin kaç dolar?" sorusuna yanıt ararken Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Altın gram ve ons fiyatı ile Bitcoin düşüşe geçti. Dolar kuru ise yukarı yönlü hareketlere başladı. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri…

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Son dakika… Altın, dolar, Bitcoin, borsa… Aylardır ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek faiz indirimi haberlerine odaklanmıştı. Ve piyasaların beklediği o açıklama dün akşam yapıldı. Mart başı itibariyle varlık alım programının tamamlanacağını bildiren Fed, mart ayında ilk faiz artırımına gitmeye hazır. İşte canlı, güncel ve anlık altın, dolar ve Bitcoin fiyatları için son dakika gelişmeleri…

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısında varlık alımlarının Mart ayı başlarında sona erdirilmesi kararı çıktı. Bu karar ile Fed faiz artırımlarına 16 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısıyla başlayacağının sinyalini verdi.
FOMC toplantısında sonra yapılan açıklamada, Fed bilançosunun küçültülmeyi faiz artırımından sonra başlanacağı da vurguladı. FOMC açıklamasında, "Yüzde 2'nin oldukça üzerin enflasyon oranı ve güçlü bir istihdam piyasası karşısında Komite, federal fon faiz oranı için hedef aralığın artırılmasının yakında uygun olmasını bekliyor" ifadelerine yer verildi.

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FED BİLANÇOSU AZALTILACAK

FOMC üyelerinin Fed bilançosunun "ciddi şekilde azaltılması" için prensipler üzerinde anlaştıklarının da ifade edildiği açıklamada, bilançonun büyüklüğünün vadesi gelen tahvillerden anapara ödemelerinin ne kadarlık kısmının yeniden yatırıma yönlendirileceğine sınırlama getirilerek yapılacağı belirtildi. Bilanço azaltımının faiz oranları artırıldıktan sonra başlayacağını ifade eden Fed, spesifik bir tarih ise vermedi.

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Son dönemdeki istihdam artışlarının, Omicron varyantının rekor vaka sayılarına yol açmasına rağmen "güçlü" olduğunu belirten Fed, küresel tedarik zircirlerinde beklenen iyileşmenin enflasyonu iyileştirmesi beklentisini de sürdürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında şahin ifadeler kullanması ile ABD borsasında satış yaşandı. Dow Jones yüzde 0.38 ve S&P 500 yüzde 0.15 gerilerken, Nasdaq yüzde 0.02 artıda kapandı. 10 yıllık tahvil faizi ise 1,87 seviyesine yükseldi.

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DOLAR SINIRLI YÜKSELDİ

ABD 10 yıllık tahvil faizleri kararın açıklanmasının ardından 1,85 seviyelerine yükseldi. Dolar endeksi ise 96,64 seviyesine yükselerek son bir ayın zirvesine çıktı. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 27 Ocak sabahına yükselişle başladı. Dün günü 13,57 seviyesinden kapatan dolar/TL bu sabah saat 07.00’da 13.59 seviyelerinde bulunuyor.

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ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Dolar değer kazanırken altın için durum aynı olmadı. Altının ons fiyatı Salı günü 19 Kasım’dan bu yana iki ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Dün gün içinde en yüksek 1850 doları gören ons altın Fed’in açıklamaları öncesi 1830 dolar seviyesinde hareket ediyordu. Ancak altın fiyatları Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına ilk tepki olarak 1824 dolara kadar geriledi. Ons altın fiyatı Perşembe günü yüzde 1’e yakın değer kaybı ile 1814 dolardan işlem görüyor.

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Yaklaşık bir aydır 800 lira sınırında hareket eden gram altın ise dün gün içinde en yüksek 804 lirayı gördü ve günü 799 liradan kapattı. Ancak Fed kararı sonrasında dolar kurundaki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki geri çekilme ile gram altın fiyatları düşüşe geçti. Altının gram fiyatı bu sabah 793 liradan değerleniyor.

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BITCOIN DE KAYIPTA

Bitcoin de uzun süredir Fed kararını bekliyordu. Aralık ortasında, Fed 2022’de faiz oranlarını artırmaya ve pandemi dönemi tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağını söylemesiyle kripto ve hisse senedi fiyatları yükselmişti. Bitcoin birkaç saat içinde 47 bin dolardan 49 bin 500 dolara çıkmıştı.

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Basın açıklamasıyla birlikte, 20 dakika içinde Bitcoin fiyatı 37 bin 800 dolardan 39 bin 200 dolara yükseldi. Ancak yükselir yükselmez tekrar önceki fiyatına geri döndü. Bitcoin şu sıralar yüzde 4,10’luk düşüşle 35 bin 825 dolardan işlem görüyor.


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