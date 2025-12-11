(Altın, dolar, euro, borsa) TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar uzun süredir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını bekliyordu. Yılın son faiz kararı belli oldu. Saat 14.00'te Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası indirime giderek faizi 150 baz puan düşürdü. Böylelikle politika faizi yüzde 39,5'ten yüzde 38'e inmiş oldu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasaların ilk tepkisi ne oldu? İşte detaylar...

ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 531 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 573 lira seviyesinde bulunuyordu.

Gram altın saat 11.50 itibarıyla 5.780 TL seviyesinde fiyatlanıyordu. Gram altın son olarak saat 13.36 itibarıyla 5.774 TL seviyesinde seyrediyordu.

Son olarak faiz kararının ardından saat 14.10 itibarıyla gram altın fiyatı 5.778,99 TL seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,5926'dan tamamlamıştı. Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,6140 seviyesinden işlem görüyordu. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,9380, sterlin/TL yatay seyirle 57,0500 seviyesinde bulunuyordu.

Dolar saat 12.06 itibarıyla 42,61 TL seviyelerinde seyrediyordu. Euro ise saat 12.05 itibarıyla 49,95 TL seviyelerinde fiyatlanıyordu. Dolar saat 12.40 itibarıyla ise 42,61 TL seviyelerinde, Euro ise saat 13.41 itibarıyla 49,98 TL seviyelerinde seyrediyordu.

Karar öncesinde euro/TL kuru 50 seviyesinin üzerine çıktı.

Son olarak faiz kararının ardından saat 14.12 itibarıyla dolar 42,61 TL seviyesinde, Euro 50,03 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Euro, Türk lirası karşısında 50 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı. Saat 14.37 itibarıyla 50,03 TL seviyesinde seyrediyor.

BORSADA SON DURUM

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,76 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.226,65 puana çıkmıştı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,15 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.254,04 puana yükseldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ise saat 14.13 itibarıyla BIST 100 endeksi 11.233,35 seviyesinde seyrediyor.