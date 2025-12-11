FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

(Altın, dolar, euro, borsa) TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Ekonomide bir süredir Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyordu. Piyasalarda faiz indirimine yönelik beklenti oluşurken Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Kararda indirim geldi, Merkez Bankası faizi 150 baz puan düşürdü. Peki, TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne oldu? İşte piyasaların kilitlendiği karar sonrası altın, borsa, dolar, euroda güncel rakamlar ile piyasalarda son durum...

(Altın, dolar, euro, borsa) TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum
Hande Dağ

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar uzun süredir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını bekliyordu. Yılın son faiz kararı belli oldu. Saat 14.00'te Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası indirime giderek faizi 150 baz puan düşürdü. Böylelikle politika faizi yüzde 39,5'ten yüzde 38'e inmiş oldu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasaların ilk tepkisi ne oldu? İşte detaylar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!

(Altın, dolar, euro, borsa) TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 1

ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 531 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 573 lira seviyesinde bulunuyordu.

(Altın, dolar, euro, borsa) TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 2

Gram altın saat 11.50 itibarıyla 5.780 TL seviyesinde fiyatlanıyordu. Gram altın son olarak saat 13.36 itibarıyla 5.774 TL seviyesinde seyrediyordu.

Son olarak faiz kararının ardından saat 14.10 itibarıyla gram altın fiyatı 5.778,99 TL seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.772,98
5.773,72
% -0.34
14:51
Ons Altın / TL
179.467,71
179.550,55
% -0.37
15:06
Ons Altın / USD
4.211,73
4.212,29
% -0.43
15:06
Çeyrek Altın
9.236,76
9.440,03
% -0.34
14:51
Yarım Altın
18.415,79
18.880,05
% -0.34
14:51
Ziynet Altın
36.947,05
37.644,63
% -0.34
14:51
Cumhuriyet Altını
38.664,00
39.245,00
% 0.31
13:14

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

(Altın, dolar, euro, borsa) TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 3

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,5926'dan tamamlamıştı. Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,6140 seviyesinden işlem görüyordu. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,9380, sterlin/TL yatay seyirle 57,0500 seviyesinde bulunuyordu.

Dolar saat 12.06 itibarıyla 42,61 TL seviyelerinde seyrediyordu. Euro ise saat 12.05 itibarıyla 49,95 TL seviyelerinde fiyatlanıyordu. Dolar saat 12.40 itibarıyla ise 42,61 TL seviyelerinde, Euro ise saat 13.41 itibarıyla 49,98 TL seviyelerinde seyrediyordu.

(Altın, dolar, euro, borsa) TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 4

Karar öncesinde euro/TL kuru 50 seviyesinin üzerine çıktı.

Son olarak faiz kararının ardından saat 14.12 itibarıyla dolar 42,61 TL seviyesinde, Euro 50,03 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Euro, Türk lirası karşısında 50 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı. Saat 14.37 itibarıyla 50,03 TL seviyesinde seyrediyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,61
42,63
% 0.06
15:06
Euro
50,02
50,04
% 0.36
15:06
İngiliz Sterlini
57,17
57,19
% 0.27
15:06
Avustralya Doları
28,37
28,39
% -0.24
15:06
İsviçre Frangı
53,50
53,54
% 0.52
15:06
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -2.11
15:04
Çin Yuanı
6,04
6,04
% 0.11
15:06
İsveç Kronu
4,61
4,61
% 0.23
15:06

(Altın, dolar, euro, borsa) TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 5

BORSADA SON DURUM

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,76 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.226,65 puana çıkmıştı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,15 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.254,04 puana yükseldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ise saat 14.13 itibarıyla BIST 100 endeksi 11.233,35 seviyesinde seyrediyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
68.95
6.684.686.153,65
% 0.44
14:38
ISCTR
13.94
5.901.929.130,56
% -0.78
14:38
YKBNK
36.14
5.855.791.420,86
% 0.5
14:38
ASELS
206.7
3.799.564.040,00
% 0.44
14:38
THYAO
271.75
3.798.981.350,25
% 0.46
14:38
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı: 'TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum'Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı: 'TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum'
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine yeni model TOGG ile geldiBakan Kacır bütçe görüşmelerine yeni model TOGG ile geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın döviz Euro Altın borsa dolar Faiz kararı Merkez Bankası faiz kararı TCMB faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.