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Altın, dolar, euro… Gram altında oklar rekoru gösterdi! 27 Temmuz’dan bu yana ilk kez oluyor

28.12.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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Ons altın fiyatı 3 haftanın zirvesine çıkarken, gram altın fiyatı ise rekor seviyeyi gördü. Dolar endeksi 27 Temmuz’dan bu yana ilk kez 100,7'de bulunurken, yurt içinde dolar/TL kuru ve euro yükselmeye devam ediyor. İşte anlık gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları ve güncel döviz kurları…

Altın, dolar, euro… Gram altında oklar rekoru gösterdi! 27 Temmuz’dan bu yana ilk kez oluyor

Altın fiyatları, ABD doları ve tahvil getirilerinin ABD Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki Mart ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair bahislerin artmasıyla son 3 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. Ons altın bu sabah 2088,50 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 2.135,40 dolar ile rekor kırılan 4 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda ise 2078 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTINDA REKOR

Yurt içinde gram altın fiyatı serbest piyasada 2043 liraya kadar yükseldi. Böylece tarihi rekor seviyeye ulaştı. Şu sıralarda altının gram fiyatı 1.967 TL’den, çeyrek altın 3.397 TL’den ve Cumhuriyet altını ise 13.798 TL’den satılıyor.

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ONS ALTINDA YÜZDE 14’LÜK KAZANÇ

Altın bu yılı yaklaşık yüzde 14'lük bir kazançla son üç yılın en iyi performansını göstererek tamamlamaya hazırlanıyor. Capital’den Kyle Rodda, düşük getiriler ve doların faiz oranı oynaklığına ilişkin riskin azaldığını gösterdiğini ve altına ons başına 2100 dolar seviyesine doğru ekstra bir itici güç sağladığını söyledi.

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Dolar endeksinin (DXY) beş ayın en düşük seviyesine gerilemesi altının cazibesini artıran faktörlerden biri oldu. Rodda, 2024'e doğru altının hareketinin ‘piyasaların faiz indirimlerini fiyatlarken fazla ileri gidip gitmediğine ve ABD'de resesyon koşullarının ortaya çıkmaya başlayıp başlamadığına bağlı olduğunu’ söyledi.

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DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1 artışla 29,3932'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda 29,45 TL seviyelerinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda euro/TL de 32,81 TL’den satışa sunuluyor.

Dün, yüzde 0,47 azalışla günü 100,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda da yüzde 0,3 azalışla 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 100,7'de bulunuyor.

DOLAR (26)

DOLARIN KÜRESEL PAYI DİPTE

Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD dolarının dünyanın birincil rezerv para birimi olma konumunun biraz zayıfladığını gösteren veriler yayınlamıştı. Son verilere göre doların küresel merkez bankası rezervleri içindeki payı ikinci çeyrekte revize edilen yüzde 59,4'ten yüzde 59,2'ye gerileyerek bir önceki yılın son çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine indi.

Küresel rezervlerde en çok tutulan ikinci para birimi olan euro da marjinal bir düşüş yaşadı ve payı yüzde 20'nin biraz altına indi. Japon Yeni'nin payı ise yüzde 5,5'e yükseldi.


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