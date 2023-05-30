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Altın, dolar, gümüş! Uzman isim tek tek açıkladı: ‘Bu yılın sürpriz koşucusu olabilir, yaz ortasında…’

30.05.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüş fiyatları emtia yarışında altın fiyatlarını sollayabilir.” Uzmanlar, “Bu yılın sürpriz koşucusu olabilir” diyerek bahsettiği gümüş fiyatları için iki kriterin gerçekleşmesi durumunda altından ayrılıp kazandırabileceğini söyledi. Gram altın için fiyatlamanın dolar/TL bağlantılı olduğunu vurgulayan emtia uzmanları yaz ortasına dikkat çekerek, “kur stresi olabilir” şeklinde değerlendirmede bulundular.

Altın, dolar, gümüş! Uzman isim tek tek açıkladı: ‘Bu yılın sürpriz koşucusu olabilir, yaz ortasında…’

Emtia piyasasında geçtiğimiz hafta düşüş eğilimi sürdü. ABD’deki borç limiti krizi, ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle emtia piyasasında devam eden satış baskısının önüne geçilemedi. Altının onsu geçen haftayı yüzde 1.5 değer kaybıyla bin 947 dolardan tamamladı.

Gümüş yüzde 2.3, paladyum yüz de 5.6 ve platin yüzde 3.7 değer kaybetti. Asya’da artan resesyon endişeleri de bakır fiyatlarını olumsuz etkiledi; bakırın libresi, haftayı yüzde 1.5 azalışia 3.66 dolardan tamamladı. Kurşun yüzde 0.4, alüminyum yüzde 0.9, nikel yüzde 1 ve çinko yüzde 6.7 azalış kaydetti.

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Dünya Gazetesi’nden Emre Ergül’ün haberine göre, piyasaları bekleyen senaryolara ilişkin emtia uzmanı Haluk İzzet Mutlu’dan değerlendirme geldi. Altın için “2023’te kötü olmaz” yorumunu yapan Mutlu, yılın sürpriz emtiasını açıkladı.

“ALTIN 2023’ÜN ÖNEMLİ YATIRIM ARACI”

“Ons altında satış baskısı var. 2 bin dolarların üzerinde duramadığı, ABD’deki borç limiti krizi ve Fed’den gelen açıklamalardan dolayı baskı altında. Bin 910-bin 920 bandında teknik düzeltme son bulur, sonra yukarı ivme başlar” diyen uzman isim, “Altının 2023 için önemli bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılar portföyünde belirli miktar alıp, dolara sigorta olarak, beklemeli. 2024 için bir şey diyemem. Bunun tahmin etmek için ABD’nin beklenen resesyonunu ne kadar derin yaşayacağını görmemiz gerekir. 2024 yorumu yapmak, zar atmaya benzer, ama altın kötü olmaz, ne kadar iyi olur onu bilemeyiz” ifadelerini kullandı.

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“GÜMÜŞ ALTINDAN AYRILIP KAZANDIRABİLİR”

Emtiada bu yılın sürpriz koşucusnun gümüş olabileceğine vurgu yapan Mutlu, “Ancak koşullu olarak… Belki gümüş altından ayrılıp kazanç ürünü olabilir. Şöyle anlatayım; iki şeye bakmalı…

1) Güneş enerjisi yatırımlarını takip etmek gerekiyor. Özellikle Almanya ve Çin’in… Bu, gümüş fiyatlarını etkiler.

2) Hurda gümüş dönüşümüne bakmak gerekiyor. Gümüş üretimi değil, piyasada el değiştiren gümüş yani... Geçtiğimiz yıl fiyatların artmasını engelleyen tek şey, hurda gümüş olmuştu” dedi.

KURDA YAZ ORTASINA DİKKAT!

“Gram altında fiyatlama dolar-TL bağlantılı. Seçim öncesi bir stress vardı. Piyasaların beklediği Merkez Bankası’nın para politikasının değişip değişmeyeceği ya da politikalarının sürdürülebilirliği konusunda ikna olunması… Kısa vadede politikalarında değişiklik beklemiyorum” şeklinde değerlendirmede bulunan Mutlu, “Ama dönemsel olarak piyasalardaki stresi azaltacak bir şeyler olabilir. Turizmden dolayı mevsimsel avantajımız var. Dolar akışı olacak, bunun rahatlığı olabilir. Ama yaz ortasından itibaren kur stresi olabilir. Hazine ve Merkez Bankası iyi yönetirse yıl sonuna kadar sorun yaşanmaz. Belki KKM’nin şeklinin değiştirilmesi gündeme gelebilir” diye konuştu.


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Altın Gümüş

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