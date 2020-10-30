Altın düşer mi? Dolar neden yükseliyor? Altın fiyatları artacak mı? İşte çarpıcı değerlendirmeler!

Altın fiyatları ve dolar üzerinde, koronavirüs vakaları ve ABD seçimleri dolayısıyla hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Özellikle ABD Başkanlık seçimleri öncesinde belirsizliği sürmesi nedeniyle dolar külçe altın karşısında güvenli bir liman olarak görülerek yükseliyor. Koronavirüs vakalarında tüm dünyada artış görülmesi dolar ve altın fiyatlarına da yansıdı. Şimdi vatandaşlar tarafından altın fiyatları artacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, dolar düşer mi? İşte HSBC Securities ve Standard Chartered Bank’ın konuyla ilgili değerlendirmeleri...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

HSBC Securities baş değerli metaller analisti James Steel, riskten kaçınma beklentilerindeki yükselişin doları destekleme eğiliminde olduğunu belirtti. Bu durumun altın ve gümüşü zayıflattığını değerlendiren Steel, kendilerinin bu durumun yalnızca bir süre devam edeceğini düşündüklerini aktardı. Peki, altın fiyatları düşer mi?

ALTIN DÜŞER Mİ?

HSBC Securities baş değerli metaller analisti James Steel, açıklamalarında seçimlere dek değerli metallerin çok volatil olacağını düşündüklerini belirtti. Koronavirüs vakalarının artmasına yönelik endişelerle ve seçimlerle beraber, gümüş ve altının hala volatil kalacağını düşündüklerini ancak güvenli liman talebinden daha çok destek bulacağını düşündüklerini aktardı.