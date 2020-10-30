FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın düşer mi? Dolar neden yükseliyor? Altın fiyatları artacak mı? İşte çarpıcı değerlendirmeler!

Altın düşer mi? Dolar neden yükseliyor? Altın fiyatları artacak mı? İşte çarpıcı değerlendirmeler!

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Dolar ve altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle çok sayıda vatandaş ve yatırımcı dolar kuru ve altın fiyatları ile ilgili araştırma içerisine girdi. Konuyla ilgili olarak önemli bankaların çeşitli değerlendirmeleri bulunuyor. Peki, dolar neden yükseliyor? Altın düşer mi? Altın fiyatları artacak mı? İşte detaylar…

Altın fiyatları ve dolar üzerinde, koronavirüs vakaları ve ABD seçimleri dolayısıyla hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Özellikle ABD Başkanlık seçimleri öncesinde belirsizliği sürmesi nedeniyle dolar külçe altın karşısında güvenli bir liman olarak görülerek yükseliyor. Koronavirüs vakalarında tüm dünyada artış görülmesi dolar ve altın fiyatlarına da yansıdı. Şimdi vatandaşlar tarafından altın fiyatları artacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, dolar düşer mi? İşte HSBC Securities ve Standard Chartered Bank’ın konuyla ilgili değerlendirmeleri...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

HSBC Securities baş değerli metaller analisti James Steel, riskten kaçınma beklentilerindeki yükselişin doları destekleme eğiliminde olduğunu belirtti. Bu durumun altın ve gümüşü zayıflattığını değerlendiren Steel, kendilerinin bu durumun yalnızca bir süre devam edeceğini düşündüklerini aktardı. Peki, altın fiyatları düşer mi?

ALTIN DÜŞER Mİ?

HSBC Securities baş değerli metaller analisti James Steel, açıklamalarında seçimlere dek değerli metallerin çok volatil olacağını düşündüklerini belirtti. Koronavirüs vakalarının artmasına yönelik endişelerle ve seçimlerle beraber, gümüş ve altının hala volatil kalacağını düşündüklerini ancak güvenli liman talebinden daha çok destek bulacağını düşündüklerini aktardı.

Konuyla ilgili olarak Standard Chartered Bank ise altın konusunda makro bir düşüşün halen mümkün olduğunu söyleyerek Joe Biden’ın seçilmesiyle ve Demokratların Senato’da çoğunluk kazanmasıyla beraber altın fiyatlarının yükselebileceği yönünde değerlendirmelerini aktardı.

GÜNCEL DOLAR VE ALTIN FİYATLARI

Dolar ve altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans'taki döviz ve altın fiyatları sayfasından ulaşabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Kamuya 100 bin memur alınacakKamuya 100 bin memur alınacak
28 Ekim yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı?28 Ekim yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Yıl sonunda altın fiyatları ne olur?
Yıl sonunda altın fiyatları ne olur?
Dünya onun peşinde! Kilosu 2,5 lira
Dünya onun peşinde! Kilosu 2,5 lira
Sıfır araç aldı, başına gelmeyen kalmadı! Yargıtay'dan güzel haber geldi
Sıfır araç aldı, başına gelmeyen kalmadı! Yargıtay'dan güzel haber geldi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
KYK başvurusu nasıl yapılır?
KYK başvurusu nasıl yapılır?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
Herkes bitti sanıyor...
Herkes bitti sanıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği tarihi... 2020 Kasım Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Asgari ücretli çalışana net ne kadar yatar?
İşte kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği tarihi!
Bakan Selçuk duyurdu! Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
Bakan Selçuk duyurdu! Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
Ev onarımı desteği 2020... Prefabrik ve betonarme ev yapanlara destek mi veriliyor? İşte ev yapımı yardımı! (2020)
Ev onarımı, prefabrik ve betonarme ev yapanlara destek!
Dolar/TL'den yeni rekor geldi
Dolar/TL'den yeni rekor geldi
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek? E-Devlet KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek?
Kamuya 100 bin memur alınacak... 2021 PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları ne zaman? 2021 polis alım şartları nedir? 2020 polis maaşları!
Kamuya 100 bin memur alınacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.