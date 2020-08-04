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Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu! Altın fiyatları için riskler çok fazla!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2020 15:53 | Son Güncelleme

Altın fiyatları üzerindeki yükseliş altın almak isteyen ya da altına yatırım yapmak isteyen çok sayıda vatandaşın uzman altın yorumu ile ilgili araştırma yapmasına neden oldu. Şimdi herkes altın düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Sert bir yükselişin görüldüğü altın fiyatları ile ilgili yorum yapan Stratejist Yeliz Karabulut, 2011 yılındaki gibi altın fiyatlarına sert satışın gelebileceğini ve altın fiyatları için risklerin çok fazla olduğunu belirtti.

Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu! Altın fiyatları için riskler çok fazla!

Koronavirüs süreciyle beraber altın fiyatları üzerinde ciddi bir yükseliş görülürken vatandaşlar altın düşecek mi sorusunun cevabını araştırıyor. Tarihi zirveyi gören ve her geçen gün bu zirveyi yenileyen altın fiyatları için herkes uzmanlardan gelen altın yorumları konusunda araştırma yapıyor. Alım fırsatı yakalamak için altın düşer mi konusunda araştırma yapan yatırımcıların gözleri altın uzman yorumları üzerinde yoğunlaştı. Stratejist Yeliz Karabulut, yükseliş eğilimi güçlenen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları düşer mi?

Yerli yatırımcıların altına olan ilgisini belirten Yeliz Karabulut, dolardaki kıpırdanmaların altına yaradığına işaret etti. Ekonomi için her şeyin yolunda gitmesi halinde TL varlıklarda pozitiflik görülebileceğini aktaran Karabulut, öte yandan V şeklinde toparlanmanın verilerde de görülebilmesiyle hızlı bir enflasyon gelme olasığının da olduğunu belirtti. Bu durumun altın fiyatlarına 2011 - 2013’te olduğu üzere sert satış baskısı getirebileceğini altın uzman yorumu olarak aktardı.

Vatandaşların cevabını merak ettiği altın fiyatları artacak mı yoksa düşecek mi konusuna cevap olabilecek değerlendirmelerde de bulunan Karabulut, altın konusunda temkinli duruşun sergilenmesi gerektiğini dile getirdi. Kısmi olarak realizasyon yapılabileceğini söylerken teşviklerin bir süre daha sürmesi halinde teknik formasyonun ons altında 2300 doları işaret ettiğine değindi. Bununla ilgili olarak belli bir miktarla devam edilebilir yorumunu yaptı.

Altın fiyatları yorumları konusunda; aşağı yönlü hareketlerin başlaması durumunda ons altın için 1925 doların kritik olduğunu dile getirdi. 1925 dolar seviyesi altında kapanışların gerçekleşmesi durumunda 300 ile 400 dolar arası aşağı yönlü hareketlerin görülebileceğini aktardı. Karabulut altın yorumu noktasında ise altın fiyatları için risklerin çok fazla olduğuna dair açıklama yaptı.

Altın fiyatları güncel durum

Dolar üstündeki baskıların da devam etmesinin etkisi ile altın fiyatları 1,985 dolarlık yeni zirveyi gördükten sonra gerileyerek 1,975 dolar sınırında hareketine devam ediyor. Altının ons fiyatı %0.09 düşüş ile 1,974.85 dolar olurken iç piyasada çeyrek altın 745 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını da yükseliş sonrasında 2,960 TL oldu.

Altın gramı ne kadar 2020?

Özellikle düğün sezonu ile beraber ilginin çeyrek altından gram altına kaydığı piyasada; altının gramı ne kadar oldu sorusu da sıklıkla soruluyor. Hızlı yükselişi devam eden gram altın 443 TL seviyelerinde değer görüyor. Yükseliş sürerken düğünlerde gram altın hediye etmek isteyen vatandaşlar gram altın ne olur sorusuna da yanıt arıyor.

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