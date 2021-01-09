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Altın düşüyor mu? Altın alınır mı? Altının düşüşü sürer mi? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın durumu ne olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2021 14:48 | Son Güncelleme

Fiyatlardaki hareketlilik nedeniyle son dönemde vatandaşlar tarafından altın düşüyor mu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Altın fiyatları, iç piyasada ons fiyatındaki gerilemeyle ve dolar kuruna bağlı olarak düşüşe geçti. Şimdi altının düşüşü sürer mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, altın durumu ne olacak? Altın alınır mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın durumu ne olacak? İşte detaylar…

Altın düşüyor mu? Altın alınır mı? Altının düşüşü sürer mi? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın durumu ne olacak?

Yatırımcılar ve birikimlerini altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından altın fiyatlarındaki hareketlilik sık sık takip ediliyor. Son haftalarda düşüş eğiliminde olan altının yönü, dolar/TL paritesi ve küresel piyasalarda ons fiyatının gerilemesinden kaynaklı olarak iç piyasada aşağıya döndü. Şimdi bu düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler ve altın yorumları...

ALTIN DÜŞÜYOR MU?

İHA’nın haberine göre altının düşüşüyle beraber vatandaşın altın talebinin arttığını söyleyen kuyumcu esnafı; çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve Cumhuriyet altının talep gördüğünü aktardı. Fiyatların düşüşe geçtiğini dile getiren Serkan Tunçbilek, altındaki düşüşün en büyük sebebinin ABD’deki belirsizlikten kaynaklandığına dair değerlendirmelerini paylaştı. Buna ek olarak aşı haberlerinin gelmesi, vaka sayılarının düşmesi ve altının ons fiyatının gerilemesinin de etkili olduğu yönünde değerlendirmelerini aktardı.

ALTININ DÜŞÜŞÜ SÜRER Mİ?

Bu düşüşün devam edebileceğini dile getiren Tunçbilek, yaz ayı ve düğün sezonunun açılmasıyla beraber 500 TL’nin üstünde ivme beklendiğini dile getirdi. Tunçbilek, fiyatların düşmesiyle çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altınına yoğun bir talebin olduğunu belirtti.

ALTININ DURUMU NE OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerini aktaran AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının bu sene dalgalı seyirde yükselişini sürdürebileceğini ifade etti. Memiş, 2020 yılında yaşandığı kadar agresif dalgalanmaların ve yükselişlerin beklenmediğini belirtti. Aynı zamanda İslam Memiş, 2021 yılının ilk çeyreğinde altının ons fiyatının 2.000 dolar seviyesinin üstünü test edebileceğini ifade etti. Gelişmelerin güvenli liman talebini artırabileceği yönünde değerlendirmelerini aktaran Memiş, 2021 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde aşı uygulaması ile beraber vaka sayılarında azalma, kısıtlamaların kalkması ve ekonomilerde normalleşme bekleneceği için altının ons fiyatında yeniden 2.000 dolar seviyesinin altına sarkmaların görülebileceğini belirtti.

ALTIN ALINIR MI?

Yatırımcılar ve birikimlerinin bir bölümünü altına yatırmayı düşünen vatandaşlar tarafından altın almak için doğru zaman olup olmadığı da merak ediliyor. Zaman zaman yaşanan düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi nedeniyle bu yaşanan düşüşün de alım için bir fırsat olup olmayacağı yönünde araştırmalar yapılıyor.

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

AA’nın haberine göre geçtiğimiz günlerde Commerzbank Enerji, Tarım ve Değerli Metaller Analisti Carsten Fritsch de altının ons fiyatının 2021 senesinde yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini söylemişti. Ağustos ayının başında ons fiyatının rekor seviyeyi gördüğünü anımsatan Fritsch, kasım ayında 4 senenin en keskin aylık düşüşünün gerçekleştiğini ve bu düşüşteki ana etkenin de aşıyla beraber kademeli olarak normalleşmeye geçileceğine dair umutların olduğunu aktarmıştı. Fritsch, “Ancak biz bunu 2019’un ortalarında başlayan boğa piyasasının sonu olarak görmüyoruz. 2021 yılında mevcut koşullarla altının onsu, rüzgarı arkasına alabilir.” şeklinde değerlendirmelerini paylaşmıştı.

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