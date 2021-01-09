Altın düşüyor mu? Altın alınır mı? Altının düşüşü sürer mi? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın durumu ne olacak?

Yatırımcılar ve birikimlerini altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından altın fiyatlarındaki hareketlilik sık sık takip ediliyor. Son haftalarda düşüş eğiliminde olan altının yönü, dolar/TL paritesi ve küresel piyasalarda ons fiyatının gerilemesinden kaynaklı olarak iç piyasada aşağıya döndü. Şimdi bu düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler ve altın yorumları...

ALTIN DÜŞÜYOR MU?

İHA’nın haberine göre altının düşüşüyle beraber vatandaşın altın talebinin arttığını söyleyen kuyumcu esnafı; çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve Cumhuriyet altının talep gördüğünü aktardı. Fiyatların düşüşe geçtiğini dile getiren Serkan Tunçbilek, altındaki düşüşün en büyük sebebinin ABD’deki belirsizlikten kaynaklandığına dair değerlendirmelerini paylaştı. Buna ek olarak aşı haberlerinin gelmesi, vaka sayılarının düşmesi ve altının ons fiyatının gerilemesinin de etkili olduğu yönünde değerlendirmelerini aktardı.

ALTININ DÜŞÜŞÜ SÜRER Mİ?

Bu düşüşün devam edebileceğini dile getiren Tunçbilek, yaz ayı ve düğün sezonunun açılmasıyla beraber 500 TL’nin üstünde ivme beklendiğini dile getirdi. Tunçbilek, fiyatların düşmesiyle çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altınına yoğun bir talebin olduğunu belirtti.