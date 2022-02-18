Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin! İbre tersine dönecek

Rusya-Ukrayna gerilimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlamalarında jeopolitik risklerin etkisi devam ediyor. Rusya ve Ukrayna kriziyle birlikte yükselişe geçen ons altın, yeni işlem gününde 1.900 doları aşarak 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Altının gram fiyatı, ons altının yükselmesiyle birlikte 830 lira seviyesi gördü.

GRAM ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Gram fiyatı 20 Aralık'ta 1050 TL'ye yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı mevduata dair açıklamaları ile 714 TL'ye gerildi. 21 Aralık'ta ise fiyat en yüksek 833 TL'yi gördü ve sonrasında ise yatay seyretti. Gram altın bugün 830 seviyesini görerek 21 Aralık sonrası görülen en yüksek seviye oldu.

DEV BANKA'DAN ALTIN TAHMİNİ

ABD'li banka devi Citi'den altın için kritik tahmin geldi.

Citi, altın fiyatındaki yukarı yönlü hareketin ilk çeyrekten sonra terse döneceğini öngördü.

Altın fiyatlarının jeopolitik risklerin etkisi ile 1900 dolar seviyelerini görebileceğini değerlendiren Citi'ye göre, Fed'in faiz artırımları ve bilançosunu daraltmaya başlaması altında aşağı yönlü etki yaratacak.

BU YIL İÇİN TAHMİN 1805 DOLAR

Altının ons fiyatının 2 bin 100 dolar olan rekoru tekrar görmesinin zor olduğunu kaydeden Citi, bu yıl için ortalama fiyatı 1805 dolar olarak tahmin etti.

ALTIN FİYATLARINDA NELER BEKLENİYOR?

Dün, Rusya ve ABD'nin Ukrayna ile ilgili çelişkili açıklamaları sonrası konuyla ilgili artan belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının beklenenden daha az şahin bir tablo ortaya koyması emtia piyasalarına talebi arttırdı.

Tutanakların, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleriyle uyumlu olması ve beklenenden daha "şahin" bir görünüm ortaya koymamasının ardından, tahvil piyasasında Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 40 seviyelerine bulunuyor. Bankanın, ilkini mart ayında olmak üzere yıl genelinde toplamda 150 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, para politikaları tarafında ise bugün G20 finans liderlerinin bir araya geleceğini kaydetti.

Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

