Son dakika: Gram altın için yeni tahmin! Son 8 ayın üzerine çıkmıştı, yeni hedef 1000 lira

Son dakika altın haberi: Güvenli liman altın yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna geriliminin etkisiyle hareketlenen altın fiyatları, küresel ekonomik sorunlarla yükselişe geçti. Altının onsu 1.893 dolara çıkarak son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Rusya-Ukrayna geriliminde savaş ihtimalinin daha da güçlenmesiyle gram altın da 828 TL'ye çıktı. Uzmanlar, gram altının daha yükselebileceğini belirtirken, yeni hedefin 1000 TL olduğunu söylüyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Posta'ya konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali

Yıldırımtürk, ABD Merkez Bankası Fed'in alacağı kararların altın fiyatlarını etkileyeceğini belirtti. Fed'in yıl için 5 kez faiz artırmasının beklendiğini belirten Yıldırımtürk, "Bu durum da yatırımcıyı altına yönlendiriyor" diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİNE KARŞI GÜVENLİ LİMAN: ALTIN

Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği Rusya-Ukrayna geriliminin altın fiyatlarını da etkilediğini savunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk, "Ama Rusya krizi olmasa bile yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 1.950-2 bin seviyelerine yükselmesini bekliyorum. Ayrıca Rusya olayıyla ilgili gerginlik devam ederse ons altın yıl sonunda 2 bin 250 dolara ulaşabilir." dedi.

"DOLAR 14, GRAM ALTIN 1000 TL OLABLİR"

Dolardaki durumun altın fiyatlarını yakından etkilediğini söyleyen Yıldırımtürk, mart ayı sonunda Kur Korumalı TL Mevduat Hesapları'nın ilk 3 aylık süresini dolduracağını hatırlattı.

Bu hesaplarda parası olanların sistemden çıkması halinde doların 14 TL'yi bulacağını savunan Yıldırımtürk, böyle bir durum yaşanması halinde gram altının 900 TL olacağını söyledi. Yıldırımtürk "Bu sırada ons altında da 2 bin 250 seviyesi aşılırsa gram altının yıl sonunda 1.000 lirayı tekrar geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.



