Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin tahminler! Önce hareketlenecek, sonra terse dönecek...

Rusya-Ukrayna gerilimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlamalarında jeopolitik risklerin etkisi devam ediyor. Rusya ve Ukrayna kriziyle birlikte yükselişe geçen ons altın, bu hafta 1.900 doları aşarak 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın 830 liranın üzerinde çıktı, ons altın fiyatları ise 1902 doları test etti.

ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Gram fiyatı 20 Aralık'ta 1050 TL'ye yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı mevduata dair açıklamaları ile 714 TL'ye gerildi. 21 Aralık'ta ise fiyat en yüksek 833 TL'yi gördü ve sonrasında ise yatay seyretti. Gram altın 830 seviyesini görerek 21 Aralık sonrası görülen en yüksek seviye oldu.

Bu hafta 1900 doları aşarak 1 Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak haftayı yüzde 2 artışla 1897 dolardan tamamladı.

DEV BANKA'DAN ALTIN TAHMİNİ

ABD'li banka devi Citi'den altın için kritik tahmin geldi.

Citi, altın fiyatındaki yukarı yönlü hareketin ilk çeyrekten sonra terse döneceğini öngördü.

Altın fiyatlarının jeopolitik risklerin etkisi ile 1900 dolar seviyelerini görebileceğini değerlendiren Citi'ye göre, Fed'in faiz artırımları ve bilançosunu daraltmaya başlaması altında aşağı yönlü etki yaratacak.

BU YIL İÇİN TAHMİN 1805 DOLAR

Altının ons fiyatının 2 bin 100 dolar olan rekoru tekrar görmesinin zor olduğunu kaydeden Citi, bu yıl için ortalama fiyatı 1805 dolar olarak tahmin etti.

GOLDMAN SACHS'TAN FLAŞ TAHMİN

Öte yandan Goldman Sachs stratejistleri 8 Şubat’ta, altının ABD'de faizlerin arttığı dönemde iyi performans gösterdiğini belirterek 2022 sonunda altın fiyatlarının 2.150 dolara ulaşacağını düşündüklerini söyledi.

