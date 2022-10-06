ALTIN FİYATI SON DURUM! 6 Ekim Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları yaşanan hareketlilik nedeniyle merak konusu oldu. 6 Ekim Çeyrek, yarım, gram altın fiyatları basında yer alan haberlerin ardından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 6 Ekim 2022 Perşembe çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

6 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

6 Ekim Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.025,34 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.029,01 lira satış fiyatı 1.029,18 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.766,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.708,00 TL satış fiyatı 6.790,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.394,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.359,00 TL alış ve 3.406,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,697,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Ekim itibariyle 1.682,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.703,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 1.716,64 dolardan yapan ONS altın bugün 1.722,36 dolar alış, 1.722,64 dolar satış fiyatından işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.698,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.784,00 TL

