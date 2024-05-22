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Altın fiyatı tahmini tarihi zirve sonrası değişti: 24 yıldır tekrar ediyor: 3 bin dolara yeşil ışık...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.05.2024 08:28
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Altın fiyatları rekor sonrası düşüşe geçti ancak tahminler yükseldi. 2000 yılından bu yana yıllık ortalama getirisi yüzde 9.5 olan ‘güvenli liman’ altın için kurumlardan bir bir açıklama geldi. Hepsi ons altın fiyatının 3.000 doları görmesine olasılık tanıdı. Peki bugün çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Mayıs altın fiyatları...

Altın fiyatı tahmini tarihi zirve sonrası değişti: 24 yıldır tekrar ediyor: 3 bin dolara yeşil ışık...

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’dan (Fed) faiz indirim beklentileri ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümü ile tarihi zirvesini 2.454 dolara çıkardı. Yurt içinde gram altın fiyatı da 2700 liraya yaklaşarak rekor kırdı. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Dev kurumlar tahminlerini bir bir açıkladı.

Dünya Gazetesi’nin haberinde Citi analistlerine göre, altın fiyatlarının 6 ila 18 ay içinde 3 bin doları göreceği tahmin edildi. CBS Televizyonu da Citi’nin bu öngörüsünü tartışmaya açtı. Sterling Foundation Management'ın kurucusu ve CEO'su Dr. Roger D. Silk, bunun “Olası” olduğunu ileri sürdü.

ONS ALTIN (13)

24 YILDIR ORTALAMA GETİRİ YÜZDE 9,5

APMEX'in İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Direktörü Patrick Yip, "2000 yılından bu yana altının ortalama yıllık getirisi yüzde 9,5 oldu. Altının performansı tekrarlanırsa, bundan üç yıl sonra altın için 3 bin doları görebiliriz" diyerek yeşil ışık yaktı.

‘ALTIN FİYATLARI İÇİN İYİ BİR GELİŞME’

Amerikan Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün kıdemli ekonomisti Peter C. Earle ise, "ABD ekonomisinin yavaşladığına dair işaretler, jeopolitik gerilimler, bu yılın sonlarına doğru sert geçebilecek bir seçim ve bir avuç başka joker kart göz önüne alındığında, önümüzdeki yolu tahmin etmek neredeyse imkânsız" değerlendirmesinde bulunurken, “Ancak” diyerek ekledi:

"ABD vatandaşlarının önümüzdeki 12 ayda karşı karşıya kalacağı, uzun zamandır olduğundan daha fazla ve daha büyük belirsizlik kaynakları var. Bu, altın fiyatı için iyi bir gelişme gibi görünüyor.”

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‘ALTIN 3 BİN DOLARI AŞACAK AMA TARİHİ BELİRLEMEK ZOR’

Coral Gables Trust'ın Başkanı ve Yatırım Sorumlusu Michael Unger’in görüşü de şöyle:

"Teknik açıdan bakıldığında, altın 2 bin 500 dolarlık kilit direnç seviyesine yaklaşıyor. Altın fiyatı 2 bin 500 doları aşıp bu seviyede kalırsa, fiyat dinamikleri konusunda daha fazla netliğe sahip olacağız ve ivmenin sürdürülebilir olup olmayacağını daha iyi değerlendirebileceğiz. Altındaki yükseliş sonrası, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri olabilir. Merkez bankalarının altına olan talebi ve jeopolitik gerilimler gibi faktörlerle birleştiğinde altının maliyetlerini artırabilir. Bu temel faktörlerin ileriye dönük olarak muhtemelen güçlendiğini görsek de, altının fiyatının ons başına 3 bin doları aşabileceği belirli bir zaman dilimini belirlemek çok zor."

15 BİN DOLARLIK TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

En sert tahmin Amerikalı ekonomist Jim Richards’ten geldi. “Currency War,” “The Death of Money” ve “The New Case for Gold” adlı kitapların yazarı olan Richards, daha önce yaptığı “2026 yılında altının fiyatı 15 bin dolar olacak” tahminini yükseltti ve dün “27 bin dolar olacak” dedi. Bitcoin. com’a konuşan Amerikalı yatırımcı, "Daha önce altının 2026 yılına kadar 15 bin dolara ulaşabileceğini söylemiştim. Bugün bu tahmini güncelliyorum. Son tahminim altının aslında 27 bin doları aşabileceği yönünde. Bunu dikkat çekmek veya insanları şok etmek için söylemiyorum. Bu bir tahmin değil; titiz bir analizin sonucu. Elbette bunun olacağının garantisi yok. Ancak bu tahmin, diğer birçok bağlamda doğruluğu kanıtlanmış mevcut en iyi araç ve modellere dayanıyor” diye konuştu.

ONS ALTIN (28)

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? (22 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 503 liradan yaparken; 22 Mayıs Çarşamba günü saat 07:25 itibarıyla 2 bin 498 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 092 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 083 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı
Alış: 2.497,69
Satış: 2.498,12

Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.417,23
Satış: 2.417,60

Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.995,53
Satış: 4.083,64

Cumhuriyet altını
Alış: 15.985,20
Satış: 16.287,76

Yarım altın fiyatı
Alış: 7.966,09
Satış: 8.167,29

Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.985,20
Satış: 16.287,76

Ata altın fiyatı
Alış: 16.555,82
Satış: 16.973,36

14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.332,78
Satış: 1.760,12

22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.261,26
Satış: 2.397,48

ALTIN


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