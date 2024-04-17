Altın fiyatı tahminleri alt üst oldu! En kötü senaryoda bile yükseliyor: Süre 1 ay daha uzadı (17 Nisan Çarşamba gram, çeyrek altın fiyatları)

Altın fiyatları, yüksek Hazine getirileri ve güçlenen ABD doları karşısında direnç gösterirken, İsrail ve İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle artan jeopolitik riskler ışığında güvenli liman olmayı sürdürüyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın da aralarında bulunduğu üst düzey ABD merkez bankası yetkilileri, faiz oranlarının ne zaman indirilebileceği konusunda herhangi bir ipucu vermekten kaçınırken, bunun yerine para politikasının daha uzun süre kısıtlayıcı olması gerektiğini söyledi. ABD'den gelen veriler, bu yıl faiz indirimi beklentilerine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Birçok küresel aracı kuruluş, ABD Merkez Bankası'nın Haziran ayından itibaren Eylül ayına kadar faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentilerini geri çekti.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tüm bu gelişmeler ışığında Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.431,29 dolara ulaştıktan sonra ons altın bugün 2.381 dolar seviyesinde yerini korudu. Yurt içinde gram altın fiyatı 2.570 liradan, çeyrek altın fiyatı 4.489 liradan ve Cumhuriyet altını fiyatları 17.968 liradan değerleniyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KÖTÜ HABER AMA…

Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yatırımcıların en çok merak ettiği konuya ilişkin konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu yorumda bulundu:

“Fed erken faiz indirmeyecek. Piyasalar şöyle bir fiyatlamaya döndü geçtiğimiz hafta. Amerika'nın enflasyonu gelmeden önce ‘ilk faiz indirimi Haziran’da başlar, yıl geneli 3 kez faiz indirir’ deniliyordu. Şu an ise ‘ilk faiz indirimi Temmuz’da başlar ve 2 faiz indirimi olur’ deniliyor. Bunların hepsi altın için kötü haber. Fakat buna rağmen altın bırakın düşmeyi veya nötr kalmayı yukarı yönlü çıkmaya devam etti. Peki neden böyle oldu? Çünkü jeopolitik riskler var. İran sürekli olarak "İsrail'e biz karşılık vereceğiz" dedi. Sadece bu değil, merkez bankaları başta Çin Merkez Bankası çok güçlü alım yapıyor. Çünkü dolardan kurtulmak istiyor rezerv olarak. Dolayısıyla daha yüzde 5'e bile ulaşmamış. Bu kadar altın alımına rağmen oradan gelen bir etki var.”

ORTA DOĞU’DA YAŞANANLAR ALTIN FİYATINI NASIL ETKİLER?

İsrail-İran geriliminin altın piyasasını nasıl etkileyeceği hakkında da görüşlerini paylaşan Eryılmaz, altında gelebilecek bir düzeltmenin alım fırsatı olduğunu kaydederek, büyük bir düşüş beklemediğini ancak kısmi bir düşüş olabileceğini söyledi. Eryılmaz, "Dolar endeksi tarihi bir zirvede. Gerginlik azalırsa ons altında düşüş görebiliriz” diyerek görüş bildirdi.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR BEKLENTİSİ

Gram altınla ilgili tahminde de bulunan Eryılmaz, “3. çeyrek gibi ons altına bağlı olarak gram altında tarihi rekorlar göreceğiz. 3 bin TL üstü seviyeler çok rahatlıkla görülebilir diye düşünüyorum” dedi.







