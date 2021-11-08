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Altın fiyatları 2 ayın zirvesinde! İşte takip edilecek seviyeler

08.11.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın fiyatları, dolar fiyatlarının düşmesiyle son 2 ayın zirvesi olan 1.821 doların üzerine yükseldi. Analistler, Hindistan'ın fiziki altın talebindeki toparlanmanın altın fiyatına destek verdiğini ifade ediyorlar.

ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi, uluslararası piyasalarda spot altın fiyatını son 2 ayın zirvesine çıkardı.

ONS ALTININ FİYATI

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1821, dolar/ons ile 7 Eylül'den bu yana görülen en yüksek seviyesini test etti. Şu sıralarda da 1819,34 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Hindistan'ın fiziki altın talebindeki toparlanmanın altın fiyatına destek verdiğini ifade ediyorlar.

1816 dolar/ons direncinin üzerine çıkan spot altın için ilk hedef 1828-1831 dolar/ons aralığı, buranın aşılması halinde 1860 dolar/ons denenebilir. Aşağı hareketlerde ise ilk destek 1810-1800 dolar/ons aralığı.

tablo

GRAM ALTININ FİYATI

Gram altın, yeni haftaya 550 TL'nin üzerinde işlem görmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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