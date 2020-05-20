FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları 20 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları 20 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 07:23 | Son Güncelleme

Altın özellikle Türkiye’de her zaman önemli bir birikim ve yatırım aracı olmuştur. Bu yüzden günümüzde de altın fiyatları insanların en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 20 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

20 Mayıs itibari ile altın fiyatları ne durumda? Yastık altında altınları olanlar, bankada altın hesabı olanlar, altın almayı veya altın satmayı planlayanlar çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını gibi birimlerin alış satış rakamlarını takip ediyorlar. İşte bugünkü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS

Gram altın fiyatı: 381,60

Çeyrek altın fiyatı: 630,73

Yarım altın fiyatı 1.261,30

Cumhuriyet altını fiyatı: 2.569,54

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTAR VEYA DÜŞER?

Altın fiyatlarının değişimi sadece bir ekonominin yerel verileri açıklanamaz. Altın fiyatları global olarak belirlenir çünkü bütün ülkelerde işlem görmektedir. Yani altın fiyatlarını belirleyen önemli faktörlerden biri altın rezervi ve ekonomisi güçlü ülkelerdir.

Ekonominin en temel kavramlarından arz-talep de altın fiyatlarını belirleyen faktörlerden biridir. Altına olan talep arttıkça doğru orantılı olarak altın fiyatları da artış gösterir. Tabii fiyatları sadece arz ve talebe dayandıramayız. Bunlarla beraber dünya ekonomisindeki trendler, jeopolitik riskler, global enflasyon, reel faiz oranları, nakit hareketleri vb. gibi çeşitli etmenler altın fiyatlarını etkiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Bakan Kurum açıkladı: Yılda 20 milyar lira tasarruf sağlayacağızBakan Kurum açıkladı: Yılda 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız
Vatandaşlara erzak desteği!Vatandaşlara erzak desteği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Yüzlerce işçi işten çıkarılacak

Yüzlerce işçi işten çıkarılacak

Çay sezonu başladı! Üreticiler dertli

Çay sezonu başladı! Üreticiler dertli

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

O ödemeler başladı

O ödemeler başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fitch üç bankanın not görünümünü "negatif"e indirdi Halkbank'ın notunu düşürdü

Fitch üç bankanın not görünümünü "negatif"e indirdi Halkbank'ın notunu düşürdü

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Dolar son bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar son bir ayın en düşük seviyesinde

Bakan Kurum: Sıfır atık uygulaması ile yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız

Bakan Kurum açıkladı: Yılda 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız

Koronavirüs salgını villa turizmine talebi artırdı

Koronavirüs salgını talebi artırdı

Volkswagen 450 işçiyi işten çıkaracak

Yüzlerce işçi işten çıkarılacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.