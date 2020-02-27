FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları 27 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları 27 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.02.2020 07:16 | Son Güncelleme

Altın özellikle Türkiye’de her zaman önemli bir birikim ve yatırım aracı olmuştur. Bu yüzden günümüzde de altın fiyatları insanların en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 27 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

27 Şubat itibari ile altın fiyatları ne durumda? Yastık altında altınları olanlar, bankada altın hesabı olanlar, altın almayı veya altın satmayı planlayanlar çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını gibi birimlerin alış satış rakamlarını takip ediyorlar. İşte bugünkü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT

Gram altın fiyatı: 323,91

Çeyrek altın fiyatı: 529,59

Yarım altın fiyatı 1.059,19

Cumhuriyet altını fiyatı: 2.181,00

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 323,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.151,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 323,50 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTAR VEYA DÜŞER?

Altın fiyatlarının değişimi sadece bir ekonominin yerel verileri açıklanamaz. Altın fiyatları global olarak belirlenir çünkü bütün ülkelerde işlem görmektedir. Yani altın fiyatlarını belirleyen önemli faktörlerden biri altın rezervi ve ekonomisi güçlü ülkelerdir.

Ekonominin en temel kavramlarından arz-talep de altın fiyatlarını belirleyen faktörlerden biridir. Altına olan talep arttıkça doğru orantılı olarak altın fiyatları da artış gösterir. Tabii fiyatları sadece arz ve talebe dayandıramayız. Bunlarla beraber dünya ekonomisindeki trendler, jeopolitik riskler, global enflasyon, reel faiz oranları, nakit hareketleri vb. gibi çeşitli etmenler altın fiyatlarını etkiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
GroupM'de 27 ülkenin başına Demet İkiler getirildiGroupM'de 27 ülkenin başına Demet İkiler getirildi
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın, altın fiyatları,

En Çok Okunan Haberler

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına açıklama

Torba teklif, Meclis'te kabul edildi

Torba teklif, Meclis'te kabul edildi

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

7 liraya satılıyordu! Şimdi 120 lira

7 liraya satılıyordu! Şimdi 120 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

Koronavirüs onları da vurdu!

Koronavirüs onları da vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi

Torba teklif, Meclis'te kabul edildi

GroupM'de Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki 27 ülkenin başına Demet İkiler getirildi

GroupM'de 27 ülkenin başına Demet İkiler getirildi

Vehbi Koç mezarı başında anıldı

Vehbi Koç mezarı başında anıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı

Korona virüsü öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira

7 liraya satılıyordu! Şimdi 120 lira

Tüketiciyi Destekleme Derneğinden senetli alışverişlerdeki gecikme faizine dair uyarı

Senetle alışveriş yapanlar dikkat!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.