ALTIN FİYATLARI 30 MAYIS 2022: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 30 Mayıs 2022 Pazartesi

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 30 Mayıs Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 30 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum merak edildi. Peki 30 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü son dakika altın fiyatları...

30 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 30 Mayıs Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 965,28 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 975,14 lira satış fiyatı 975,34 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.410,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.366,00 TL satış fiyatı 6.449,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.217,00 TL'den yapan yarım altın, 3.170,00 TL alış 3.221,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.608,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Mayıs itibariyle 1.594,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.617,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış: 6.361,00 TL

Tam altın satış: 6.444,00 TL



