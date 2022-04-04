FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları 4 Nisan! Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 4 Nisan 2022 Pazartesi

Altın fiyatları 4 Nisan! Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 4 Nisan 2022 Pazartesi

04.04.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ne kadar? 4 Nisan Pazartesi günü geçtiğimiz hafta döviz kurlarında yaşanan gelişmeler sonrası hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Bu kapsamda Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 4 Nisan Pazartesi gününün güncel fiyatları ve detaylar haberimizde...

Altın fiyatları 4 Nisan! Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 4 Nisan 2022 Pazartesi

Altın fiyatları ne kadar? 4 Nisan Pazartesi günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Nisan'ın ilk haftasında düşüşe devam eden altının gram fiyatı 4 Nisan Pazartesi gününe de düşüşle başladı. Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

4 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

Nisan ayının ilk haftasında düşüşünü sürdüren gram altının fiyatı, güne düşüşle başladı.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 905,88 TL

Gram altın satış: 906,09 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.879,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.941,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.944,00 TL

Yarım altın satış: 2.981,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.472,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.490,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.895,00 TL

Tam altın satış: 5.954,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1.150 TL'ye kadar para desteği! Geri ödeme şartı yok 1.150 TL'ye kadar para desteği! Geri ödeme şartı yok
Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı! Planlar suya düştü...Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı! Planlar suya düştü...
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Altın ve dolar enflasyon rakamlarına odaklandı!

Altın ve dolar enflasyon rakamlarına odaklandı!

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Zincir marketler ikinci kez mercek altında

Zincir marketler ikinci kez mercek altında

LPG fiyatı için flaş iddia! Bu geceden itibaren...

LPG fiyatı için flaş iddia! Bu geceden itibaren...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.