Altın fiyatları 4 Nisan! Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 4 Nisan 2022 Pazartesi

Altın fiyatları ne kadar? 4 Nisan Pazartesi günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Nisan'ın ilk haftasında düşüşe devam eden altının gram fiyatı 4 Nisan Pazartesi gününe de düşüşle başladı. Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Nisan ayının ilk haftasında düşüşünü sürdüren gram altının fiyatı, güne düşüşle başladı.
Gram altın alış: 905,88 TL
Gram altın satış: 906,09 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.879,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.941,00 TL
Yarım altın alış: 2.944,00 TL
Yarım altın satış: 2.981,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.472,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.490,00 TL
Tam altın alış: 5.895,00 TL
Tam altın satış: 5.954,00 TL
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