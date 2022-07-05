ALTIN FİYATLARI! 5 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 5 Temmuz 2022 Salı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Temmuz Salı günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenmeyi sürdürüyor. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşkar "5 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte 5 Temmuz 2022 Salı gününün güncel fiyatları...

5 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 5 Temmuz Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 977,78'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 977,96 lira satış fiyatı 978,16 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.456,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.359,00 TL satış fiyatı 6.467,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.240,00 TL'den yapan yarım altın, 3.188,00 TL alış 3.245,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.619,00 TL seviyesinde yapmıştı. 5 Temmuz itibariyle 1.598,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.622,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.379,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.469,00 TL

